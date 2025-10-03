ÚLTIMA HORA: Taylor Swift dedica versos al Real Madrid en The Life of a Showgirl y su canción Wish List

Taylor Swift sigue siendo una de las artistas más influyentes en el mundo de la música. La noche de este jueves 2 de octubre de 2025, la cantautora estadounidense de 35 años de edad, ha lanzado un nuevo álbum de estudio, siendo el duodécimo de su carrera.

Bajo el nombre ‘The Life of a Showgirl’, Taylor Swift vuelve a ser tendencia en el mundo de las redes sociales. En el disco que contiene 12 sencillos, la artista de Pensilvania le ha dedicado versos en una de sus canciones al Real Madrid, equipo mencionado en la canción Wi$h Li$st.

Con una duración de 3:27, el conjunto de LaLiga de España se menciona como un sinónimo de lujos y estatus.

“Lo quieren todo. Quieren un contrato con el Real Madrid…”, señala el verso del sencillo del nuevo disco.

Recientemente, el pasado 2 de agosto Taylor Swift se comprometió con Travis Kelce, jugador de la NFL para los Chiefs. Hasta el momento, el ala cerrada de Kansas City no ha emitido alguna reacción sobre el nuevo álbum, The Life of a Showgirl.

Lista de canciones The Life of a Showgirl