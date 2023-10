¡Vuelve! Taylor Swift estará presente en el Chiefs vs Broncos

El partido entre los Kansas City Chiefs y los Denver Broncos del jueves tendrá un sabor especial, ya que Taylor Swift volverá al Arrowhead Stadium para apoyar a Travis Kelce el el duelo divisional correspondiente a la Semana 6 de la NFL, esto de acuerdo a reportes de medios americanos. La cantante y el atleta cautivaron al mundo con su ‘relación’ hace algunas semanas y hoy volverán a hacer de las suyas.

Swift se presentó por primera vez en un juego de Kansas City cuando enfrentaron a Justin Fields y los Chicago Bears en la tercera jornada de acciones. Aquella tarde los Chiefs le pasaron por encima a su contraparte y muchas miradas se tornaron en dirección del palco donde la artista se ubicaba, a lado de Donna, madre de Travis.

Lamentablemente para muchos, la autora de éxitos como ‘Shake It Off’ y ‘Love Story’ no fue vista durante la victoria del equipo dirigido por Andy Reid sobre los Vikings en Minnesota. Los rumores inicialmente indicaron que la nacida en Pensilvania hace 33 años haría el viaje al estado de los 10 mil lagos, sin embargo, tuvo que atender otros asuntos. La fiebre ha llegado a tal nivel, que varios jerseys con el apellido de la artista ya comienzan a circular, independientemente del equipo.

Los Chiefs presumen marca de cuatro victorias y una sola derrota, sufrida contra Detroit en el duelo inaugural de la campaña. Kansas City no pierde contra los Broncos desde la Semana 2 de 2015 y con Swift en el graderío existe una motivación extra. Cabe recordar que la vimos por última vez en un estadio de la NFL cuando el equipo de Kelce venció a los Jets en Nueva York.

Travis Kelce se recuperó a tiempo de la lesión y jugará vs Broncos

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, está activo previo al partido del jueves por la noche contra los Denver Broncos luego de sufrir una lesión en el tobillo la semana pasada. Estuvo limitado en las prácticas del martes y miércoles pero se recuperó justo a tiempo para el enfrentamiento divisional en el Arrowhead Stadium.

