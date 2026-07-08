¿Cuidado Mbappé? Árbitro del Francia vs Marruecos un día dio 10 tarjetas rojas en un solo partido

Francia y Marruecos se enfrentan este jueves 9 de julio en el partido válido por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Así como hubo árbitro francés en el partido de Argentina y hubo polémica, ahora se habla mucho del silbante argentino que estará este duelo entre europeos y africanos. Un día este juez expulsó a 10 jugadores en un mismo encuentro.

El árbitro para Francia vs. Marruecos en el Estadio Boston será Facundo Tello. El silbante de Argentina será el juez que impartirá justicia en el encuentro que enfrentará a Kylian Mbappé y a Achraf Hakimi. Hay fanáticos en redes sociales que tienen cierto temor por la severidad del silbante durante una final en el futbol argentino.

|Crédito: Mexsport

Así fue la vez que Facundo Tello, árbitro de Argentina, expulsó 10 jugadores en un partido

Se disputaba el Trofeo de Campeones de Argentina 2022, el curso quedó marcado por la cantidad de tarjetas rojas. Racing vencía 2-1 a Boca cuando una seguidilla de expulsiones dejó al conjunto xeneize con solo 6 jugadores. El árbitro dio por terminado el encuentro y el reglamento otorgó el triunfo a la Academia.

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La tensión comenzó a crecer desde el cierre del tiempo reglamentario. Un cruce entre Sebastián Villa y Johan Carbonero terminó con ambos expulsados. Más tarde, Alan Varela recibió la segunda amarilla y, tras el gol de Carlos Alcaraz, su celebración frente a la hinchada rival provocó una nueva pelea que descontroló el partido.

Todas las rojas que sacó Facundo Tello, árbitro de Francia vs. Marruecos

En total hubo diez tarjetas rojas. Boca sufrió las expulsiones de Villa, Varela, Luis Advíncula, Frank Fabra, Darío Benedetto, Carlos Zambrano, Diego González y también de su entrenador.

Racing terminó con Carbonero, Alcaraz y Jonathan Galván (que estaba en el banquillo) expulsados, en una final que pasó a la historia por su desenlace. Ahora Tello será el árbitro del Francia - Marruecos y se espera que sea un partido mucho menos polémico.

🚨 The Argentinian referee for the France vs Morocco game tomorrow once gave 10 RED CARDS in one game 🤯🟥 pic.twitter.com/CNzVUJAhvl — Madrid Zone (@theMadridZone) July 8, 2026

¿Cuándo y dónde juegan Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026?

Francia y Marruecos se enfrentan en los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ este jueves 9 de julio desde las 2 p. m. (tiempo del Centro de México) en el Estadio Boston de Foxborough, Estados Unidos. El ganador se enfrentará en Semifinales al vencedor del duelo entre España y Bélgica.

