El brutal dato por el que la Noruega de Haaland es candidato a ganar el Mundial 2026

Noruega es una de las grandes sorpresas en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™. A pesar de tener figuras de clase mundial como Erling Haaland o Martin Odegaard, el conjunto europeo está disputando apenas su cuarta Copa del Mundo, siendo un equipo sin historia en la competición. Sin embargo, ya alcanzó los Cuartos de Final, su mejor rendimiento en el torneo hasta ahora, y buscará romper todos los pronósticos obteniendo el título.

Lo cierto es que Noruega tiene con qué presumir para pelear por ser el mejor equipo del mundo a nivel selecciones. En la próxima instancia enfrentará a Inglaterra, país que ya sabe lo que es ser campeón del mundo y que tiene una extensa historia en la competición. Sin embargo, los noruegos pueden presumir de haber dejado en el camino a los rivales más difíciles en la presente Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Erling Haaland, jugador de Noruega|Crédito: Selección de Noruega / X

Noruega se enfrentó a las selecciones más difíciles

Entre los países clasificados a los Cuartos de Final del torneo, Noruega es la selección que ha tenido que enfrentar a los equipos “más difíciles”. Tomando en cuenta el ranking FIFA de selecciones, el combinado europeo fue el que menor cantidad de promedio tuvo respecto a los primeros seis rivales que enfrentó en esta Copa del Mundo. Su promedio es de 19,7, mucho menor a Bélgica y Marruecos, quienes le siguen con 28 y 28,7 respectivamente.

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El equipo de Haaland se enfrentó a Irak (57), Senegal (15), Francia (3), Costa de Marfil (33), Brasil (6) e Inglaterra (4). El promedio de todos estos equipos es de 19,7, siendo la cantidad más baja respecto a los otros siete equipos clasificados a la ronda de Cuartos de Final. A pesar de no tener una historia marcada en la Copa del Mundo, Noruega llega como candidato al título y lo ratificará si logra vencer al combinado inglés en la próxima instancia.

|REUTERS

Ranking FIFA promedio de los 6 rivales de cada aspirante a Semifinales

1. Noruega - 19,7

Rivales que enfrentó: Iraq (57), Senegal (15), Francia (3), C. Marfil (33), Brasil (6), Inglaterra (4).

2. Bélgica - 28

Rivales que enfrentó: Egipto (29), Irán (20), N. Zelanda (85), Senegal (15), USA (17), España (2).

3. Marruecos - 28,7

Rivales que enfrentó: Brasil (6), Escocia (42), Haití (83), Holanda (8), Canadá (30), Francia (3).

4. España - 30,3

Rivales que enfrentó: Cabo Verde (67), Arabia (61), Uruguay (16), Austria (24), Portugal (5), Bélgica (9).

5. Francia - 31,5

Rivales que enfrentó: Senegal (15), Iraq (57), Noruega (31), Suecia (38), Paraguay (41), Marruecos (7).

6. Suiza - 32

Rivales que enfrentó: Qatar (56), Bosnia (64), Canadá (30), Argelia (28), Colombia (13), Argentina (1).

7. Inglaterra - 34,8

Rivales que enfrentó: Croacia (11), Ghana (73), Panamá (34), Congo (46), México (14), Noruega (31).

8. Argentina - 38,3