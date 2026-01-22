Ter Stegen abre un nuevo capítulo en Girona tras una despedida dolorosa del Barça

Marc-André ter Stegen vivió uno de los momentos más complejos de su carrera al decir adiós al FC Barcelona después de casi doce años defendiendo el arco blaugrana.

Este jueves, en su presentación oficial como nuevo jugador del Girona, donde jugará cedido hasta el final de la temporada, el guardameta alemán no ocultó sus emociones y calificó la despedida como "muy dura", un cambio profundo tras más de una década en el club catalán.

Con 423 partidos disputados como culé, Ter Stegen dejó claro que su historia con el Barcelona está lejos de borrarse.

"Tengo recuerdos inolvidables que llevaré siempre en el corazón y en verano estaré ahí otra vez", afirmó, mostrando respeto y cariño por la institución que marcó su carrera en Europa. Sin embargo, también reconoció que, una vez pasado el impacto inicial, era momento de pensar en el futuro.

Una decisión pensada en la continuidad

El arquero alemán explicó que entiende la decisión del técnico Hansi Flick de apostar por Joan García como titular, pero fue claro al señalar que necesitaba continuidad y minutos, especialmente con el Mundial cada vez más cerca.

Ter Stegen admitió que sus objetivos personales fueron clave para buscar una salida que le permitiera mantenerse en ritmo competitivo.

En ese camino apareció el Girona, una opción que al inicio no parecía sencilla. "No era una operación fácil", reconoció, aunque celebró que se encontrara "una solución buena para todas las partes".

Parte fundamental para aceptar el reto fue la charla con Míchel Sánchez, técnico del conjunto rojiblanco, de quien destacó los primeros contactos como "espectaculares".

Ilusión, respeto y liderazgo en Montilivi

Ter Stegen llega a un equipo en el que siente que encaja futbolísticamente. Aseguró que el estilo del Girona le "pega muchísimo" y que quiere aportar su experiencia y calidad a un grupo que juega con confianza.

Además, valoró las referencias positivas que recibió de Eric García, quien tras su paso por Montilivi se consolidó como pieza clave en el Barcelona.

El alemán se dijo preparado para ser titular desde el duelo del lunes ante Getafe, aunque mostró total respeto por el trabajo de Paulo Gazzaniga, agradeciendo tanto al arquero argentino como al vestuario por el cálido recibimiento.

"Me siento como en casa", comentó entre risas, revelando incluso que Cristhian Stuani ya le compartió el famoso catálogo de multas.

Respaldado por el presidente Delfí Geli y el director deportivo Quique Cárcel, quienes lo calificaron como un lujo y uno de los mejores porteros del mundo, Ter Stegen inicia una nueva etapa en Girona, con la mirada puesta en volver a disfrutar, competir y demostrar que su jerarquía sigue intacta.

