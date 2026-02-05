¡Otra vez al quirófano! Estrella de Alemania se quedaría sin mundial

Parece que la lesión se le ha pegado como chicle en el zapato a Marc-André ter Stegen. El cuadro rojiblanco del Girona acaba de soltar la bomba: su portero alemán, que apenas llegó en el mercado de invierno, será operado este viernes del isquiotibial izquierdo que se destrozó el sábado contra el Real Oviedo.

La verdad, duele verlo. El hombre llegó con toda la ilusión del mundo buscando minutos, porque en el Barcelona Joan García se adueñó de la portería con Hansi Flick. Ter Stegen necesitaba ritmo para pelear por un lugar en la selección alemana para el próximo Mundial de Canadá, México y Estados Unidos. Pero el cuerpo, otra vez, no le respondió.

¿Se le escapa el Mundial?

Esta es la pregunta que todos se hacen. El club dice que después de la operación sabrán el tiempo exacto de baja, pero el reloj no para. El Mundial arranca en junio y este es un golpe durísimo.

Ter Stegen ya perdió toda la primera mitad de la temporada por un problema en la espalda, y justo cuando reencontraba el terreno, ¡zas! otro frenón. El arquero, que en abril cumple 34 años, veía este torneo como la gran oportunidad para ser el número uno de su selección, después de vivir tantos años a la sombra del gran Manuel Neuer. Ahora, su destino pende del resultado del quirófano y de una carrera contra el tiempo.

Girona sin su refuerzo estrella

Para el equipo de Míchel, esto también es un balde de agua fría. Contaban con la experiencia y calidad de Ter Stegen para la recta final de LaLiga. Con sólo dos partidos disputados, su etapa ya está en pausa. Una situación frustrante para todas las partes.

La afición mexicana y latina, que esperaba verlo brillar en el verano, ahora cruza los dedos para que su recuperación sea milagrosa. Ojalá el 'Kaiser' alemán tenga una pronta y buena recuperación. ¡Ánimo, Ter Stegen!

