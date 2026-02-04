Qué significa realmente la palabra Concachampions: este es el origen que muchos desconocen

La Concacaf Champions Cup 2026 comenzó con la derrota vergonzosa de Pumas ante San Diego FC y los equipos mexicanos quieren volver a tomar ventaja en esa competición. Pero muchos aficionados a este torneo desconocen lo que significa realmente la palabra “Concachampions” y el origen de esto.

Mientras que el Club América logró una victoria y cortó un récord increíble en la Concacaf Champions Cup, en esta ocasión te contaremos acerca del origen de la palabra Concachampions. Su significado, claro, es el juego de palabras con el nombre de la confederación y de la competencia; y se remonta al 2008, cuando comenzó a popularizarse.

MLS vs Liga MX en la Concacaf Champions Cup|X/Concacaf Champions Cup

El juego de palabras que da origen a Concachampions

Precisamente el término Concachampions proviene del juego de palabras de la confederación (CONCACAF) y Champions League (desde 2008) o Champions Cup (desde 2024 a la actualidad). En el plano oficial nunca llevó esa denominación, pero en el mundo tuvo igual o más reconocimiento ese apodo que el nombre real.

TE PUEDE INTERESAR:



La historia de la Concachampions y el surgimiento del nombre

En primera instancia, el torneo se llamaba Copa de Campeones y tuvo lugar entre 1962 y 2008, teniendo como primer campeón a las Chivas de Guadalajara. Llegaron a participar hasta 8 clubes: CD Águila (El Salvador), Comunicaciones FC (Guatemala), CD Olimpia (Honduras), LD Alajuelense (Costa Rica), CD Guadalajara (México), CS Herediano (Costa Rica), Étoile Haïtienne (Haití) y Sithoc (Curazao).

Concacaf Champions Cup|Concacaf

Más adelante, desde 2008 hasta 2023 participaron 16 equipos y se denominaba Concacaf Champions League, momento a partir del cual comenzó a ser popularizada en todo el mundo como Concachampions, también por el hecho de emular a la UEFA Champions League pero en América, por lo que era una manera de diferenciarla sin tener que nombrar a toda la confederación.

La nueva Concachampions desde 2024

Para 2024 la competencia se amplió hasta los 27 equipos que hay hoy y tomó el nombre de Concacaf Champions Cup. Cabe destacar que algunos equipos comienzan en 16avos de final / primera ronda y otros lo hacen en octavos de final.

De todos modos, la denominación “Concachampions” sigue vigente. La Copa de Campeones de Concacaf celebra en 2026 su 61ª edición, una historia muy rica.

