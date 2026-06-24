Así termina el Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, tras la última jornada
Quedaron definidas las posiciones de la fase de grupos del Grupo B, está por confirmarse quienes serán sus rivales en 16vos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Comienzan a definirse los grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y ya tenemos de manera OFICIAL los resultados del Grupo B, Canadá, Catar, Bosnia y Herzegovina y Suiza fueron los protagonistas de este grupo en busca de clasificarse a 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Tras tres apretadas jornadas las posiciones quedaron de la siguiente manera:
- Suiza (7 pts)
- Canadá (4 pts)
- Bosnia y Herzegovina (4 pts)
- Catar 1(pts)
Suiza lideró el grupo B tras sumar 7 puntos al conseguir dos victorias, venció a Canadá 2-1 y a Bosnia y Herzegovina 4-1, únicamente empató ante Catar en su debut con un resultado final de 1-1, de esta manera es que Suiza quedó como líder de grupo.
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Por su parte, la anfitriona del mundial se quedó con la segunda posición del Grupo B; cayó derrotada ante Suiza 2-1 en la última jornada, venció a Catar 6-0 y en su debut de esta Copa del Mundo empató 1-1 ante Bosnia y Herzegovina.
El tercer lugar de esta fase de grupos se lo llevó Bosnia y Herzegovina; venció 3-1 a Catar en la última jornada, cayó ante Suiza 4-1 y logró empatar 1-1 el partido ante Canadá.
En la última posición quedó Catar tras no conseguir ninguna victoria; perdió ante Bosnia y Herzegovina 3-1, cayó con Canadá 6-0 y empató ante Suiza 1-1.
¿Cuándo juegan 16vos de final?
Los partidos del Grupo B en 16vos de final están programados para disputarse el domingo ´para la selección canadiense y Suiza estará jugando el próximo jueves 2 de julio.
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