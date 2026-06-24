Así termina el Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, tras la última jornada

Comienzan a definirse los grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y ya tenemos de manera OFICIAL los resultados del Grupo B, Canadá, Catar, Bosnia y Herzegovina y Suiza fueron los protagonistas de este grupo en busca de clasificarse a 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Tras tres apretadas jornadas las posiciones quedaron de la siguiente manera:



Suiza (7 pts)

Canadá (4 pts)

Bosnia y Herzegovina (4 pts)

Catar 1(pts)

Suiza lideró el grupo B tras sumar 7 puntos al conseguir dos victorias, venció a Canadá 2-1 y a Bosnia y Herzegovina 4-1, únicamente empató ante Catar en su debut con un resultado final de 1-1, de esta manera es que Suiza quedó como líder de grupo.

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Por su parte, la anfitriona del mundial se quedó con la segunda posición del Grupo B; cayó derrotada ante Suiza 2-1 en la última jornada, venció a Catar 6-0 y en su debut de esta Copa del Mundo empató 1-1 ante Bosnia y Herzegovina.

El tercer lugar de esta fase de grupos se lo llevó Bosnia y Herzegovina; venció 3-1 a Catar en la última jornada, cayó ante Suiza 4-1 y logró empatar 1-1 el partido ante Canadá.

En la última posición quedó Catar tras no conseguir ninguna victoria; perdió ante Bosnia y Herzegovina 3-1, cayó con Canadá 6-0 y empató ante Suiza 1-1.

¿Cuándo juegan 16vos de final?

Los partidos del Grupo B en 16vos de final están programados para disputarse el domingo ´para la selección canadiense y Suiza estará jugando el próximo jueves 2 de julio.

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