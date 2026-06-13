Así termina el Grupo B, tras los partidos de HOY sábado 13 de junio de la primera jornada del Mundial 2026™

El arranque del Grupo B en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha desafiado cualquier lógica de apuestas y pronósticos. Concluidos los primeros noventa minutos reglamentarios para las cuatro escuadras de este sector, la paridad es absoluta. El sorpresivo empate de este sábado 13 de junio ha dejado la clasificación en una simetría perfecta.

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Las hostilidades en este pelotón arrancaron el pasado viernes 12 de junio en el Toronto Stadium, donde la selección coanfitriona de Canadá igualó 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina. El cuadro de la hoja de maple empujó con el apoyo de su público, pero la disciplina táctica de los balcánicos neutralizó los ataques locales, sellando un reparto de puntos que dejó abierta la mesa para la actividad del fin de semana.

Este sábado, el San Francisco Bay Area Stadium fue el escenario de un choque eléctrico. Contra todo pronóstico de los especialistas, la selección de Qatar le plantó cara a Suiza y rescató un valioso empate 1-1. El conjunto helvético controló la posesión y se puso al frente en el marcador, pero la escuadra asiática reaccionó con orgullo en la recta final del cotejo, encontrando el gol de la igualada definitiva mediante un contragolpe letal. Con este par de resultados idénticos, los cuatro equipos marchan exactamente con las mismas estadísticas.

Tabla de Posiciones - Grupo B

Canadá - 1 punto - (0)

Suiza - 1 punto - (0)

Bosnia y Herzegovina - 1 punto (0)

Qatar - 1 punto - (0)

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Próximos partidos del Grupo B

Al no existir ventajas para nadie, la segunda jornada del sector se convertirá en una auténtica eliminatoria directa. Los encuentros de este grupo se disputarán el próximo jueves 18 de junio: