Por qué no juega Lionel Messi en Argentina vs Jordania por el Mundial 2026 y quién es su reemplazo

Argentina tiene en bandeja de plata robarle el récord a la Selección Mexicana y cumplir con una fase de grupos exitosa con 3 victorias, aunque para ello tendrá que derrotar a Jordania, la selección más débil del Grupo J al sumar 0 puntos. Pero lo que llamó la atención fue que Lionel Messi no jugará y ya se sabe quién es su reemplazo.

En la conferencia previa, Lionel Scaloni confirmó a los medios que Messi no saltará como titular en el último partido de la fase de grupos, debido a que el cuerpo técnico quiere darle descanso para que esté en óptimas condiciones en la ronda de los 16avos, en la que ya saben a qué rival enfrentarán.

Messi será banca y en su lugar entrará Nico Paz.|Leo Messi

El ex del Barcelona verá el partido desde la banca, pero se espera que en el segundo tiempo ingrese algunos minutos para aumentar su cuota goleadora en la historia de las Copas Mundiales de la FIFA™ y alejarse lo más que pueda de Kylian Mbappé, quien le pisa los talones como el máximo romperredes de todos los tiempos.

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El reemplazo de Lionel Messi en el Argentina vs. Jordania

Diversas fuentes refieren que Nico Paz será el reemplazo de Messi en el duelo contra Jordania, a falta de unas cuantas horas para que se haga oficial. El futbolista de 21 años es hijo del defensa argentino Pablo, quien jugó principalmente en el Tenerife de España.

Paz es un futbolista zurdo al que le gusta partir desde la media punta o desde cualquiera de los costados, por lo que es considerado el heredero del eterno capitán de Argentina, selección a la que decidió representar el mediocampista, pese a que nació y se forjó como futbolista en España.

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El partido de Argentina vs. Jordania

Argentina y Jordania se enfrentarán este sábado 27 de junio en punto de las 8 de la noche (hora centro de México) en el Estadio Dallas, en el estado de Texas, Estados Unidos, lo que será uno de los últimos duelos de fase de grupos, para dar inicio con los 16avos de final.

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