Terminó el Juego de las Estrellas: cuándo vuelve a jugar Chivas por la Liga BBVA MX

El Juego de las Estrellas ya quedó atrás para los futbolistas de la Liga BBVA MX y Chivas vuelve a concentrarse por completo en el Apertura 2026. El Guadalajara había dado de baja jugadores para el All-Star Game para poner la atención está en la Jornada 3.

La directiva encabezada por Amaury Vergara decidió priorizar el calendario de los de Gabriel Milito y mantener a la mayoría de sus convocados en Guadalajara. El próximo partido del CD Guadalajara será ante Puebla en el Viernes Botanero.

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|X: Chivas

¿Qué jugadores de Chivas fueron al Juego de las Estrellas?

Aunque Chivas no cedió a la mayoría de sus convocados, sí tuvo representación en Charlotte. Kevin Castañeda acudió al evento porque su nominación al premio de Mejor Jugador, que se produjo cuando todavía era futbolista de Xolos.

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El otro representante rojiblanco fue Luis Gabriel Rey, quien integró el plantel de la Liga MX tras la temporada que disputó con Puebla. El defensa incluso marcó el primer gol del partido, aunque el combinado mexicano perdió 4-3 frente a la MLS.

¿Qué futbolistas de Chivas fueron baja en el Juego de las Estrellas?

El Guadalajara decidió no prestar a Armando González, Santiago Sandoval, Bryan González, Richard Ledezma y Brian Gutiérrez para que permanecieran enfocados en la preparación del partido ante Puebla.

¿Cuándo y a qué hora juegan Puebla vs Chivas en la Liga BBVA MX?

El siguiente partido del Guadalajara será este viernes 31 de julio frente a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. El encuentro, correspondiente a la Jornada 3 del Apertura 2026, comenzará en punto de las 7 p.m., tiempo del Centro de México.

Players of Puebla during the 11th round match between Puebla and Necaxa as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Cuauhtemoc Stadium, on March 13, 2026 in Puebla, Mexico.|Jafet Moz/Jafet Moz

¿Cómo llegan Puebla y Chivas a la Jornada 3 del Apertura 2026?

Chivas inició el torneo con una derrota como local frente a Toluca y posteriormente empató sobre la hora contra FC Juárez gracias a un gol de Roberto Alvarado. Por su parte, Puebla venció a FC Juárez como visitante y cayó ante Cruz Azul.

|Crédito: Instagram/@luis.reymejia

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TV Azteca transmite Puebla vs Chivas

El encuentro entre Puebla y Chivas podrá seguirse EN VIVO y GRATIS a través de Azteca 7, dentro de la tradicional cobertura del Viernes Botanero. La transmisión comenzará antes del silbatazo inicial y ofrecerá toda la cobertura del duelo correspondiente a la Jornada 3 del Apertura 2026.

