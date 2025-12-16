The Best 2025: Ver GRATIS y EN VIVO la lista de ganadores de la FIFA HOY martes 16 de diciembre; resultados por internet, online y en directo

El mundo del futbol se prepara para una ceremonia de lujo con la entrega de los The Best FIFA Football Awards 2025, ceremonia que reunirá a más de 800 invitados, entre ellos leyendas, protagonistas y dirigentes del futbol mundial. La cita tendrá lugar en Doha, Qatar donde se desarrollará la gala que reconocerá a los mejores futbolistas, entrenadores y guardametas del año, tanto en la rama femenil como varonil.

Los premios, instaurados en 2016 tras la separación de la FIFA y France Football, que entregan el Balón de Oro, se han consolidado como un referente de prestigio internacional. Este año, la expectativa gira en torno al galardón al Mejor Jugador del Año, donde figuran nombres como Lamine Yamal, Pedri, Vitinha, Raphinha y Ousmane Dembélé. Sin embargo, los reportes apuntan a que el gran favorito es el atacante del Paris Saint-Germain.

En la categoría femenina, la competencia también será intensa, con figuras que han marcado la temporada y que buscan suceder a las campeonas de ediciones anteriores. Además, se entregarán reconocimientos como el Premio Puskás al mejor gol, el Premio Marta, y distinciones a entrenadores y guardametas.

La ceremonia arrancará a las 11:00 am tiempo del centro de México. La transmisión estará disponible en múltiples plataformas, garantizando que millones de aficionados alrededor del mundo puedan seguir cada detalle.

Con más de 16 millones de votos emitidos por aficionados, capitanes, entrenadores y periodistas, la gala de este martes promete emociones, sorpresas y la consagración de quienes brillaron en 2025.

