¿Mejor que Wrestlemania? WWE prepara ESPECTACULAR cartelera para Crown Jewel 2025

Crown Jewel será uno de los últimos magnos eventos que la WWE tendrá durante este cierre del año, por lo que los fanáticos esperan luchas por demás llamativas. Sin embargo, pocos esperaban que la cartelera tuviese una pinta que se pudiera comparar -o incluso superar- a lo que se vivió en la pasada Wrestlemania.

Wrestlemania 2025 fue un evento que, si bien no fue para nada negativo, no llenó por completo las expectativas de los aficionados, sobre todo, por lo que estos vivieron un año antes. Por ende, la WWE planea sacar la casa por la ventana con un Crown Jewel que vislumbra una cartelera por demás espectacular.

¿Cuál es la posible cartelera que la WWE prepara para Crown Jewel 2025?

La primera lucha confirmada para Crown Jewel, y la cual pinta para ser el Maint Event de la WWE, es la de Cody Rhodes vs Seth Rollins, las dos principales caras de la empresa en la actualidad. De igual forma, se vislumbra una lucha entre Tiffany Stratton y Stephanie Vaquer, quienes ostentan los cinturones más importantes del apartado femenil.

Crown Jewel may be one of the best ples of the year🔥👀 pic.twitter.com/DmRjstagGa — ★ʀᴍ★ (@Usoucey_) September 23, 2025

En adición a ello, se espera la aparición de Roman Reigns dado que este forma parte del póster promocional de Crown Jewel 2025. Finalmente, un anuncio que se espera sea confirmado es el de John Cena vs AJ Styles, quienes se podrían enfrentar en esta ocasión después de que dicha rivalidad tuviera años de historia.

Estos son, a priori, los combates más importantes que Crown Jewel podría tener en los siguientes días; sin embargo, se espera que la cartelera siga modificándose en beneficio de los aficionados. Ante ello, no se descarta la participación de sangre mexicana en ejemplos como Penta, Fénix o incluso Dominik Mysterio.

The official poster for ‘CROWN JEWEL’ 2025. pic.twitter.com/bkzfO7gDdw — Wrestle Ops (@WrestleOps) September 22, 2025

¿Cuándo, dónde y a qué hora es Crown Jewel 2025 WWE?

Crown Jewel será el siguiente magno evento de la WWE, mismo que se llevará a cabo en Perth, Australia. Se trata de un evento que ha generado muchas expectativas, por lo que debes saber que el mismo está programado para el sábado 11 de octubre con un horario aún por confirmar al interior de la República.