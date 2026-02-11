Tottenham despide a Thomas Frank tras el peor promedio del siglo XXI en el club

En Tottenham, la paciencia casi siempre compite contra el calendario. La presión por pelear arriba, sostener un proyecto y responder cada fin de semana suele convertir cualquier bache en un examen permanente. Por eso, cuando el equipo deja de sumar con regularidad, la conversación cambia rápido y el banquillo se vuelve el primer foco.

El Tottenham despidió a Thomas Frank

Tottenham despidió a Thomas Frank y su salida queda marcada por un dato que explica el golpe de manera directa: el entrenador danés cerró su etapa con el peor promedio de puntos por partido del club en el siglo XXI, con 1.29 en 38 partidos (julio 2025 a febrero 2026). Ese registro lo coloca por debajo de otros ciclos que también terminaron con críticas, pero que al menos sostuvieron una media superior en resultados.

El contexto lo vuelve todavía más duro para el técnico, porque la comparación histórica no se hace con una sola mala racha, sino con más de dos décadas de entrenadores y etapas distintas. En ese listado aparecen procesos cortos, interinatos y proyectos completos, y aun así Frank queda en el fondo. Es el tipo de estadística que no admite mucha defensa: el equipo, simplemente, sumó poco.

Para dimensionarlo, esta es la lista de los peores entrenadores de Tottenham en el siglo XXI por puntos por partido:



Thomas Frank (jul 2025 – feb 2026): 38 juegos — 1.29 PPG Glenn Hoddle (abr 2001 – sep 2003): 102 juegos — 1.35 PPG Juande Ramos (oct 2007 – oct 2008): 54 juegos — 1.35 PPG David Pleat (sep 2003 – jun 2004): 39 juegos — 1.38 PPG Jaques Santini (ago 2004 – nov 2004): 13 juegos — 1.46 PPG Ange Postecoglou (jul 2023 – jun 2025): 101 juegos — 1.53 PPG Martin Jol (nov 2004 – oct 2007): 147 juegos — 1.62 PPG Tim Sherwood (dic 2013 – may 2014): 26 juegos — 1.65 PPG Nuno Espírito Santo (jul 2021 – nov 2021): 17 juegos — 1.65 PPG Harry Redknapp (oct 2008 – jun 2012): 198 juegos — 1.73 PPG

