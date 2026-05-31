Thomas Soucek, de sufrir depresión e insomnio a ser el MOTOR de República Checa

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será el escenario perfecto para que distintas estrellas de varias partes del planeta demuestren de qué están hechos en el campo. Un ejemplo de lo anterior es Thomas Soucek, quien forma parte de la Selección de República Checa.

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Hasta la temporada pasada, Thomas Soucek formaba parte de la Premier League, el torneo más importante del mundo. Ahora, el mediocampista se dice listo para llevar a la República Checa a la siguiente fase del Mundial 2026 luego de superar una depresión e insomnio que casi terminan con su carrera.

Thomas Soucek, de tener depresión a jugar el Mundial 2026 con su Selección

Fue a través de su autobiografía Suk que Thomas Soucek, uno de los baluartes de la Selección de República Checa, confesó haber estado a punto de retirarse del futbol profesional luego de sufrir una severa crisis de depresión que, a su vez, se convirtio´en una profunda fase de insomnio.

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El checo relata que, durante alrededor de dos años, jugó todos los partidos sin haber dormido bien producto de la depresión que vivía, misma que lo obligó a estar al límite física y mentalmente: “Durante mucho tiempo me daba vergüenza hablar de ello hasta que decidí escribir mi confesión”, mencionó.

Hoy en día, y pese a los problemas que tuvo derivado de esta situación, lidió con estos conflictos gracias a la ayuda profesional de expertos en psicología. De hecho, el festejo de “helicóptero” que realiza en cada anotación refleja la superación que tuvo en esta oscura etapa de su vida.

¿En qué Grupo del Mundial 2026 está la República Checa?

La Selección de República Checa forma parte del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto a selecciones como México, Sudáfrica y Corea del Sur. El primer rival al que enfrentará serán los asiáticos; posteriormente se medirán a los africanos para, finalmente, cerrar la primera ronda ante el cuadro azteca.

