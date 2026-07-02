Thomas Tuchel, a días del partido vs México: “La altitud será,una gran desventaja, no podemos adaptarnos físicamente a ella y en cuatro días es simplemente imposible”

La Selección Mexicana tiene rival para los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y será nada menos que Inglaterra, el duelo, que promete paralizar al país entero, se jugará en la histórica cancha del Estadio Ciudad de México.

Sin embargo, antes de que ruede el balón, el partido ya se empezó a jugar fuera de la cancha. El histórico entrenador alemán del cuadro inglés, Thomas Tuchel, no ocultó su seria preocupación por un factor que los locales conocen a la perfección, los más de 2,240 metros de altitud de la capital del país.

Donde en el país Europeo las alturas de las grandes capitales nglesas están prácticamente al nivel del mar (Londres tiene una altitud media de 11 metros, Liverpool de unos 70 metros, y Manchester ronda los 38 metros).

Te puede interesar: VER EN VIVO Y GRATIS LOS 16AVOS DE FINAL DEL MUNDIAL 2026

A solo unos días del esperado choque, Tuchel dejó claro que el entorno geográfico será un rival extra y muy pesado para sus jugadores, quienes están acostumbrados a competir prácticamente al nivel del mar en Europa. "La altitud será una gran desventaja, no podemos adaptarnos físicamente a ella y en cuatro días es simplemente imposible", confesó el técnico germano, encendiendo de inmediato las alarmas en toda la prensa británica.

México vs Ecuador | RESUMEN Y GOLES | Highlights | Copa Mundial de la FIFA 2026

La altura una ventaja para México

Preparar un partido a matar o morir en un entorno donde el aire es más delgado (menos cantidad de oxígeno) y la recuperación física cuesta el doble, requiere de semanas de aclimatación, un lujo que el apretado calendario del Mundial no permite.

"No hay manera de que podamos adaptarnos a la altitud en un período de tiempo tan corto. Será una enorme desventaja para nosotros, y estoy seguro de que habrá aún más obstáculos", remató Tuchel, anticipando también el pesado ambiente que se vivirá en las gradas.

Te puede intersar: La estadística APABULLANTE de Raúl Jiménez sobre el portero de Inglaterra, a DÍAS del partido de octavos de final del Mundial 2026

Para la escuadra de los Tres Leones, pisar el imponente Estadio Ciudad de México no solo significa enfrentar al equipo dirigido por Javier Aguirre y a los miles de aficionados que harán pesar la localía, sino también luchar contra el desgaste físico prematuro.

Mientras Inglaterra busca desesperadamente cómo administrar el oxígeno, el Tricolor tiene en sus manos una ventaja geográfica inmejorable que deberá explotar con intensidad y velocidad desde el primer minuto.

Te puede intersar: Inglaterra jugará en la CDMX a una altitud 3,830% mayor que la que el equipo está acostumbrado

¿Dónde VER en VIVO y GRATIS México vs Inglaterra?

El vibrante choque por el pase a los Octavos de Final de la Copa del Mundo se llevará a cabo el próximo domingo 5 de julio. El escenario para esta batalla épica será la imponente cancha del Estadio Ciudad de México, donde el silbatazo inicial está programado para las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Partido que podrás disfrutar EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca Deportes, en televisión abierta por el Canal 7, de igual manera en nuestra plataformas digitales por la App y Sitio Web de Azteca Deportes, con los mejores narradores y analistas del país.

Te puede intersar: 9 nombres que puedes ponerle a tus futuros hijos con la frase "¿Y si sí?": (Ysisídro, Ysismael)