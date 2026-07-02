Inglaterra jugará en la CDMX a una altitud 3,830% mayor que la que el equipo está acostumbrado

La Selección Mexicana tendrá un factor extra a su favor en el cruce contra Inglaterra por los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Más allá del momento futbolístico de ambos equipos, el partido se disputará en una sede que históricamente representa un desafío para los europeos: la Ciudad de México.

El encuentro entre México e Inglaterra está programado para el 5 de julio en el Mexico City Stadium, nombre oficial del Estadio Ciudad de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La sede capitalina aparece en el calendario oficial como escenario del duelo entre México y los Tres Leones por un lugar en la siguiente ronda.

El dato que explica la dimensión del reto es contundente. Inglaterra suele jugar como local en Wembley, en Londres, una zona ubicada alrededor de los 57 metros sobre el nivel del mar, según referencias topográficas de Wembley. En cambio, el Estadio Ciudad de México se encuentra aproximadamente a 2,240 metros sobre el nivel del mar.

Estadio Ciudad de México, el más difícil según la IA|Jose Hernandez/MEXSPORT

La diferencia marca que Inglaterra pasará a jugar en una altitud cerca de 3,830% mayor a la que está acostumbrada cuando disputa sus partidos como local. El cálculo parte de comparar los 57 metros de Wembley con los 2,240 metros de la capital mexicana.

La altura de la CDMX, un factor para México ante Inglaterra

La altura no gana partidos por sí sola, pero sí puede influir en el desarrollo del juego. En la Ciudad de México, el ritmo, la recuperación física y la administración de esfuerzos suelen tomar un peso distinto, especialmente para equipos que no están habituados a competir en ese contexto.

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Para México, el escenario no es desconocido. El Estadio Ciudad de México es una sede histórica para la Selección Mexicana y uno de los puntos más representativos del futbol nacional. Para Inglaterra, en cambio, el cambio de condiciones será considerable respecto a su entorno habitual en Wembley.

El dato toma más fuerza porque Inglaterra llega desde una cultura futbolística acostumbrada a jugar a baja altitud. Wembley, además de ser su casa deportiva, es uno de los estadios más importantes de Europa y sede habitual de la selección inglesa.

El Estadio CDMX ovaciona a Gilberto Mora|Crédito: @miseleccionmx / X

El historial de Inglaterra en partidos mundialistas con altura

La preocupación inglesa no solo pasa por la teoría. De acuerdo con diversos reportes, Inglaterra ha disputado 11 partidos de Copa del Mundo en sedes ubicadas por encima de los 750 metros sobre el nivel del mar. En esos encuentros, su balance es de 6 derrotas, 2 empates y 3 victorias.

Ese antecedente coloca a la altura como uno de los temas centrales de la previa. México jugará en una sede que conoce, con el respaldo de su afición y en una condición ambiental que puede exigir una adaptación especial para el rival.

Inglaterra ya superó a la República Democrática del Congo en los Dieciseisavos de Final y ahora deberá trasladarse a la Ciudad de México para enfrentar al combinado azteca. El ganador del cruce avanzará a los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.