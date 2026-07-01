9 nombres que puedes ponerle a tus futuros hijos con la frase "¿Y si sí?": (Ysisídro, Ysismael)

México tiene ilusionado a un país y es que nunca en su historia había ganado sus 3 primeros partidos de fase de grupos y desde hace 40 años no ganaba un duelo de eliminación directa en una Copa Mundial de la FIFA™. Entre toda la euforia, la afición se adjudicó una frase que retumba en todos lados, como es la de ¿Y si sí?, la cual es viral, pues hasta se la quieren poner de nombres a sus futuros hijos.

¿Y si sí? Cada vez retumba en todas partes de México y no es para menos, pues la selección ha ganado sus 4 duelos sin recibir ningún gol, aunque la ronda de los octavos de final será complicada, ya que se medirán ante Inglaterra. No obstante, el equipo azteca le saca ventaja a los europeos en cuestión de efectividad.

La frase se la adjudicó la afición, que está ilusionada por los resultados de México.|Selección Nacional de México

Los 9 nombres para ponerles a tus hijos con la frase

La genialidad del mexicano pasa frontera y en esta justa veraniega las redes sociales se han inundado de videos cortos en los que proponen nombres de sus hijos con la frase de ¿Y si sí?, a fin de tener un recuerdo de lo que es la tercera vez que el país recibe una Copa Mundial de la FIFA™ y… ¿Por qué no?, un resultado histórico de la selección.

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Ysisaac (Isaac) Ysidoro (Isidoro) Ysidora (Isidora) Ysisabel (Isabel) Ysidora (variante de Isidora) Ysidroel (combinación de Isidro + sufijo "-el") Ysisrael (Israel) Ysimaría (María) Ysiel (Isiel).

https://x.com/AztecaDeportes/status/2071734289385787868?s=20

México vs. Inglaterra, solo por Azteca Deportes

México e Inglaterra jugarán los octavos de final este domingo 5 de julio en punto de las 5:30 de la tarde. El partido será transmitido por la señal de Azteca 7 y por el portal web de Azteca Deportes completamente en vivo, con la narración de Christian Martinoli y los comentarios de Luis García y Jorge Campos.