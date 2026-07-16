Thomas Tuchel: cuánto gana el DT de Inglaterra POR HORA

El entrenador de Inglaterra eliminado por Argentina este miércoles, Thomas Tuchel, es uno de los entrenadores mejor remunerados de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El director técnico alemán de la selección inglesa percibe un salario cercano a 5,8 millones de euros por año, cifra equivalente a unos 6.5 millones de dólares.

Sueldo de Thomas Tuchel en Inglaterra por mes, por día y por hora

De acuerdo con el diario británico The Mirror, Tuchel gana 6.5 millones de dólares. Al dividir ese monto entre los 12 meses del año, el estratega alemán recibe aproximadamente 483.333 euros por mes. Si el cálculo se realiza por día, tomando un año de 365 jornadas, el ingreso asciende a cerca de 15.890 euros diarios.

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Llevando la cifra a una escala todavía más precisa, el salario de Tuchel equivale a 662 euros por hora, considerando las 24 horas de cada día.

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Estos números reflejan la inversión que realiza la Federación Inglesa por un entrenador con amplia experiencia en la élite del futbol europeo. Bajo su dirección, Inglaterra quedó eliminada en semifinales de del Mundial 2026 y no pudo cortar una larga sequía de 60 años sin títulos mundiales.

Crédito: Mexsport

Los resultados de Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Inglaterra fue eliminada contra Argentina. Antes había hecho una fase de grupos con 7 puntos gracias a dos victorias y un empate. En la fase eliminatoria dejó en el camino a RD Congo, eliminó a la Selección Nacional de México y luego venció a Noruega en tiempo extra para instalarse en las semifinales. Los resultados han sido:

Inglaterra 4-2 Croacia — Jornada 1

Inglaterra 0-0 Ghana — Jornada 2

Panamá 0-2 Inglaterra — Jornada 3

Inglaterra 2-1 RD Congo — 16avos de Final

México 2-3 Inglaterra — Octavos de Final

Noruega 1-2 Inglaterra (después del tiempo extra) — Cuartos de Final

Argentina 2-1 Inglaterra — Semifinal

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