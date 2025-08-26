¡ÚLTIMA HORA! Futbolista extranjero firma con Cruz Azul durante el Apertura 2025

Este martes 26 de agosto del 2025, el conjunto Cruz Azul dio a conocer a través de sus redes sociales, la renovación de Lorenzo Faravelli durante el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

El mediocampista de la Máquina tenía contrato firmado hasta el 31 de diciembre del 2025, con la renovación, permanecerá un año más con el equipo al firmar por un año más.

El equipo celeste subió una foto del futbolista y resaltó que uno de los motores del mediocampo sigue siendo azul por lo que seguirá defendiendo los colores con entrega, inteligencia y corazón.

“Uno de nuestros motores en el mediocampo sigue siendo Azul. Lolo Faravelli seguirá defendiendo nuestros colores con entrega, inteligencia y corazón. ¡Vamos juntos por más!”.

Renovación clave para Larcamón

A pesar de que Faravelli a tenido un rol de entrar desde la banca, su renovación es clave para Larcamón y Cruz Azul al quedarse con un jugador con su calidad. A sus 32 años, sigue demostrando un gran nivel.

El mediocampista, fue pieza clave en la Máquina para conseguir el séptimo título de Concachampions.

Los números de Lorenzo Faravelli

Lorenzo llegó a Cruz Azul en enero de 2024 de la mano de Martín Anselmi. Desde su llegada, se volvió un jugador destacado en el mediocampo del equipo y uno de los más queridos por la afición celeste.

Hasta el momento, ha disputado un total de 82 juegos con Cruz Azul, acumulando un total de 5729 minutos en el terreno de juego, en los que ha logrado marcar 12 goles y dar una asistencia.

Un futbolista que se destaca por distribuir el balón, ayudarle a sus compañeros en la posesión y que la Máquina ha vivido una racha de marcar goles.