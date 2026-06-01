Chivas es la base de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La lista final de Javier "Vasco" Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ confirmó que el Club Deportivo Guadalajara es el motor del combinado nacional.

El Rebaño Sagrado se ha consolidado como la base absoluta de la Selección Mexicana, aportando el mayor número de futbolistas para defender la camiseta tricolor en la justa mundialista que se celebrará en nuestro país.

El gran momento que viven los elementos rojiblancos no pasó desapercibido para el cuerpo técnico, que ha decidido apostar por la química y el dinamismo que este grupo de jugadores demuestra semana a semana en la Liga BBVA MX.

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¿Qué jugadores de Chivas representarán a México en el Mundial 2026?

El "Vasco" Aguirre ha depositado su confianza en cinco pilares fundamentales de la institución tapatía, quienes conforman la columna vertebral de esta convocatoria:



Raúl "Tala" Rangel.

Luis Romo.

Roberto "Piojo" Alvarado.

Brian Gutiérrez.

Armando "La Hormiga" González.

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El trago amargo del Clausura 202 para Chivas

A pesar de consolidarse como la base del combinado nacional, el Guadalajara sufrió bastante en la Liguilla del Clausura 2026. Después de firmar un gran torneo regular, el equipo dirigido por Gabriel Milito tuvo que encarar la "Fiesta Grande" con una desventaja enorme: sus futbolistas convocados fueron separados del plantel para iniciar la concentración mundialista casi un mes previo al arranque del torneo.

Esta sensible baja mermó al equipo en la fase decisiva, lo que derivó en una dolorosa eliminación en Semifinales a manos de Cruz Azul. Ahora, tras el sacrificio realizado con su club, estos seleccionados tendrán la oportunidad perfecta para que ese tiempo de preparación rinda frutos y buscar su revancha deportiva portando la camiseta de México en el escenario más importante de todos.

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