Tiene que ser mentira: el insólito puesto que ocupa Gilberto Mora entre los más valiosos del Mundial Sub-20

Gilberto Mora tuvo una destacada actuación en su primer partido con México en el Mundial Sub-20, pues en un video deslumbró con movimientos especiales en el duelo ante Brasil . Pese a ello, el futbolista de 16 años no se encuentra en el Top-10 de los más valiosos del torneo, pues se ubica en el puesto 15 con 4.5 millones de euros (96.7 millones de pesos).

La nueva joya del futbol mexicano, que es seguida por un club grande de Europa , no lidera en el mercado como sí lo hace dentro de la cancha. No obstante, el futbolista de Xolos de Tijuana es el jugador con menor edad que tiene un gran precio, pues quienes lideran la lista pertenecen a la categoría Sub-20.

Los mexicanos más valiosos en el Mundial Sub-20

Gilberto Mora se ubica en el puesto 15 de los más valiosos del Mundial Sub-20, pero en el Top-10 se encuentran 2 mexicanos que sí pertenecen a la categoría, como lo son Obed Vargas y Elías Montiel, quienes tienen 20 y 19 años, respectivamente. Estos son los 10 futbolistas con mejor precio, según Transfermarkt:



Pedro – Brasil – 12 millones de euros (más de 258 millones de pesos) Maher Carrizo – Argentina – 10 millones de euros (más de 215 millones de pesos) Obed Vargas – México – 8 millones de euros (más de 172 millones de pesos) Gianluca Prestianni – Argentina – 8 millones de euros (más de 172 millones de pesos) Julio Soler – Argentina – 8 millones de euros (más de 172 millones de pesos) Álvaro Montoro – Argentina – 8 millones de euros (más de 172 millones de pesos) Deivid Washington – Brasil – 7 millones de euros (150.6 millones de pesos) Elías Montiel – México – 5.5 millones de euros (118.3 millones de pesos) Pablo García – España – 5 millones de euros (107.5 millones de pesos) Benja Cremaschi – Estados Unidos – 5 millones de euros (107.5 millones de pesos).

El aumento de precio de Gilberto Mora de cara al Mundial Sub-20

Gilberto Mora tuvo un aumento de precio exponencial antes del inicio del Mundial Sub-20, pues en mayo de este año fue tasado en 3 millones de euros (64.5 millones de pesos) antes de encarar su primer torneo oficial con la Selección Mexicana, como lo fue la Copa Oro 2025.

Mora, tras ganar la Copa Oro 2025 y ser titular indiscutible en Xolos con tan solo 16 años, incrementó su precio el 22 de septiembre a 4.5 millones de euros; es decir, el crecimiento de su valor fue de 1.5 millones (32.2 millones de pesos).