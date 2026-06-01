¡Adiós a una LEYENDA! Gignac no seguirá jugando con Tigres

El día que la afición de Tigres tanto temía ha llegado. Tras una época dorada que transformó para siempre la historia del futbol regio, la directiva felina ha confirmado que André-Pierre Gignac no seguirá como jugador en la institución.

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Mauricio Doehner, presidente del comité de enlace CEMEX-Sinergia Deportiva, fue el encargado de “anunciar “ el cierre del ciclo del máximo ídolo moderno del club. Durante una conferencia de prensa, el directivo dejó en claro que la decisión marca el fin de una etapa en la cancha, aunque se busca mantener al francés dentro del organigrama institucional en un futuro cercano.

¿Qué dijo Mauricio Doehner sobre el futuro de Gignac en Tigres?

El directivo felino no escatimó en elogios para el atacante europeo, reconociendo el hueco imborrable que deja en la delantera de la escuadra universitaria tras más de una década de entrega absoluta.

"Para nosotros André es una leyenda que siempre ha tenido nuestro respeto, admiración y, sobre todo, agradecimiento. Son 11 años de satisfacciones, de levantar copas, de sufrir juntos, de ver su profesionalismo, su calidad, su entrega", declaró Doehner.

Respecto al futuro inmediato del atacante francés, el presidente del comité señaló: "Solo hay agradecimiento, creo que los ciclos se cumplen. Hemos estado en conversaciones con él para ver qué sigue para él. En algún momento manifestó que quería seguir jugando, eso se lo tendrían que preguntar a él. A nosotros nos encantaría que siguiera en nuestra institución, estamos en pláticas con él para ver de qué forma se puede incorporar a la institución porque es un grande, es una leyenda a la cual no solo admiramos, sino que lo queremos mucho y respetamos enormemente”.

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El legado de André-Pierre Gignac con Tigres

Gignac se despide como el máximo goleador histórico de Tigres, rompiendo todas las barreras posibles desde su llegada en 2015. Con 225 anotaciones en su cuenta individual en todos los torneos nacionales e internacionales que ha jugado, el galo guió a los felinos a la conquista de cinco títulos de la Liga MX, cuatro trofeos de Campeón de Campeones y una histórica Liga de Campeones de la Concacaf, además de alcanzar la final del Mundial de Clubes.

La partida del dorsal 10 cierra la página del futbolista extranjero más determinante del balompié mexicano en el siglo XXI. El delantero que llegó de Marsella se marcha como un regiomontano más, dejando un hueco imposible de llenar en el ataque de Tigres.

