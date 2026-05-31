La HUMILDE Cabo Verde golea a rival de Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección de Cabo Verde demostró que no va a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ simplemente a pasear. En un encuentro de preparación disputado este domingo en la mítica cancha del Estádio do Restelo en Lisboa, Portugal, el conjunto africano dio un golpe de autoridad al golear contundentemente 3-0 a su similar de Serbia, que enfrentará a México el próximo jueves 4 de junio.

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Desde el silbatazo inicial, los "Tiburones Azules" impusieron condiciones con un planteamiento dinámico y vertical que desarmó por completo el esquema táctico del cuadro balcánico. La recompensa llegó temprano en el encuentro; al minuto 11, Kevin Lenini rompió el cero en el marcador tras firmar el 1-0 con una gran definición que dejó sin opciones al guardameta rival.

El orden defensivo y la efectividad en contragolpes fueron las llaves del éxito para la escuadra africana, que borró de la cancha a una desconcertante Serbia, que tuvo el mayor porcentaje de posesión del balón.

En el complemento, la escuadra africana pisó el acelerador para liquidar el compromiso en una ráfaga de cuatro minutos. Al minuto 59, Laros Duarte aumentó la ventaja al colocar el 2-0 con un remate letal, y al 63', Benchimol selló la histórica velada mandando el balón al fondo de las redes para decretar el definitivo 3-0.

¿Cuándo y dónde ver el partido México vs Serbia?

Este escandaloso resultado impacta directamente en la agenda de la Selección Mexicana. El conjunto de Serbia será el último gran sinodal del combinado azteca dirigido por Javier Aguirre. México se medirá ante los serbios en la cancha del Estadio Nemesio Díez el próximo jueves 4 de julio a las 19:50 horas y lo podrán ver a través de TV Azteca, un duelo de preparación definitivo donde el "Vasco" deberá tomar nota de las severas carencias defensivas que evidenció hoy su próximo rival.

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Por su parte, Cabo Verde llegará con la confianza en las nubes para encarar el Grupo H del certamen mundialista, donde ostenta un calendario sumamente exigente: