Así la lucha por puestos de Liguilla tras los resultados del viernes: Rayados puede sacar a Tigres de zona de clasificación

Con el Viernes Botanero arrancó la Jornada 13 del Clausura 2026 que ha dejado la tabla de posiciones al rojo vivo, principalmente en los puesto de abajo que dan boleto para la Liguilla. Tras los resultados de ayer, el panorama para este sábado se vuelve crítico, especialmente para los equipos de la Sultana del Norte.

Puebla 1-1 Juárez: Resumen y goles del empate en la Jornada 13 del Clausura 2026

Necaxa, Xolos y Juárez luchan por boleto a la Liguilla

La gran sorpresa de este viernes ocurrió en la frontera. Con un solitario gol de Kevin Castañeda, los Xolos de Tijuana vencieron 1-0 a unos Tigres que parecen no encontrar el rumbo. Esta derrota estanca a los felinos en 17 puntos, dejándolos en la cuerda floja. Por otro lado, Necaxa cumplió en casa al derrotar 2-1 a Mazatlán, mientras que Puebla y Juárez repartieron unidades con un empate 1-1. estos resultados colocan a Rayos (16 puntos), Xolos (15) y Bravos (15 con un partido menos) en la lucha por lugares de Liguilla.

Monterrey puede sacar de puestos de Liguilla a Tigres

La actividad sabatina arranca con una presión asfixiante para varios implicados. El duelo entre Monterrey y Atlético de San Luis en el Gigante de Acero es vital. Si los Rayados logran los tres puntos, llegarían a 17 unidades, igualando a Tigres y América.

Aquí es donde el drama aumenta: si Monterrey gana y el América saca un resultado positivo (empate o victoria) en su visita a Santos Laguna, los Tigres de la UANL dormirían fuera de puestos de Liguilla. La crisis en San Nicolás de los Garza podría agudizarse si los resultados ajenos no les favorecen, en un torneo donde el margen de error ha desaparecido.

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Cruz Azul y Toluca presionan al Guadalajara

En la parte alta, el Guadalajara observa con nerviosismo desde la cima. Aunque las Chivas lideran con 30 puntos, sus perseguidores tienen la oportunidad de acortar distancias antes de su duelo dominical ante Pumas.

Cruz Azul, que recibe a Pachuca, tiene la posibilidad de llegar a 30 unidades e igualar momentáneamente al Rebaño Sagrado. Por su parte, el Toluca, que visita al Querétaro, busca alcanzar los 29 puntos para ponerse a solo uno de la punta. Dependiendo el resultado que logre La Máquina, el equipo de Mohamed podría amanecer este domingo como sublíder general, enviando un mensaje contundente de cara a la fase final.

La mesa está servida para una jornada sabatina de alarido, donde cada gol podría reescribir el destino de los invitados a la fiesta grande del futbol mexicano.

