Tigres debería cuidarse de estos 3 jugadores del Inter Miami de Lionel Messi: sus estadísticas lo dicen

No es un secreto para nadie que los tres hombres más peligrosos del Inter Miami son Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo de Paul. Enfrentarán a los Tigres en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025. El duelo por el pase a las semifinales ya tiene fecha y horario , pero en esta llave no hay un amplio favorito, pues ambos planteles son de los más poderosos tanto en la MLS como en la Liga BBVA MX.

Tigres viene de una derrota muy dolorosa ante el América. El Inter Miami le ganó el fin de semana al LA Galaxy, actual campeón de la MLS y que pinta para refrendar el título. Ambos clubes llegan con realidades distintas, pero el mismo objetivo que es seguir con vida en la Leagues Cup. Javier Mascherano echará mano de Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo de Paul, quienes en el portal Sofascore están calificados por encima de los 8 puntos.

Lionel Messi, el hombre más peligroso de todo el Inter Miami

Sin duda, Lionel Messi es el hombre más peligros de todo el Inter Miami y con su calsificación de 8.2 según Sofascore será el hombre en el que Tigres se debe de preocupar. El argentino suma 19 goles en la actual temporada de la MLS. El fin de semana regresó a la actividad después de dos semanas de descanso y fue fundamental para que su equipo venciera y goleara al LA Galaxy.

Llegó a Estados Unidos en julio de 2023 y aunque no es el futbolista en su mejor momento ya que ha tenido algunas lesiones últimamente, sigue siendo considerado uno de los mejores de toda la historia.

También te puede interesar:



Luis Suárez y Rodrigo de Paul también son futbolistas de cuidado para los Tigres. El argentino tiene apenas unas semanas en el Inter Miami y ya se volvió un referente y uno de los mejores jugadores del actual certamen. Tiene una puntuación de 8 y llegó a Florida para ayudar a Leo Messi. Por su parte, Luis Suárez no pierde la letalidad en el ataque. El delantero de 38 años tiene una clasificación de 8.3, suma 15 goles en la MLS y cuatro en la Liga de Campeones de la Concacaf.

La base de Tigres es de futbolistas argentinos

Los Tigres de la UANL son uno de los equipos más poderosos de la Liga BBVA MX. Su base de futbolistas importantes está considerado en originarios de Argentina. Tal es el caso de su último y grandioso fichaje Ángel Correa, quien arribó procedente del Atlético de Madrid y después de ser campeón del mundo en Qatar 2022.

Nico Ibáñez, Juan Brunetta, Nahuel Guzmán y hasta el entrenador Guido Pizarro son los importantes de los felinos y conocen muy bien el estilo de juego sudamericano, por lo que le podrían hacer frente a Lionel Messi y compañía este miércoles 20 de agosto en punto de las 18:00 horas cuando se vean las caras.