El amuleto de la suerte para el Clausura 2026: “Tigres siempre gana cuando...”

Tigres de la UANL inició el Clausura 2026 con el pie derecho y obtuvo un sólido triunfo en su visita a Atlético San Luis en la Jornada 1 . El equipo de Guido Pizarro buscará revancha tras haber caído en la final del Apertura 2025 y el primer objetivo fue cumplido: debutar con una victoria en la Liga BBVA MX. Pero lo que pocos saben es que los Felinos utilizaron un “amuleto de la suerte” para obtener el triunfo ante los Potosinos.

El amuleto que Tigres tiene en su plantilla

Marcelo Flores, mediocampista de 22 años, fue el autor de los dos goles de Tigres para la victoria 2-1 sobre San Luis. Además de ser crucial para quedarse con los tres puntos, el futbolista méxico-canadiense es el amuleto del conjunto universitario: siempre que logró anotar, el equipo de Pizarro consiguió la victoria. Su gran rendimiento ha despertado el rumor sobre su posible participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 .

Marcelo Flores es el amuleto de la suerte de Tigres|Crédito: @TigresOficial / X

En total, han sido 9 partidos en los que Flores consiguió anotar su nombre en el marcador y, en todos ellos, Tigres logró quedarse con el triunfo:



4-0 Guadalajara | Apertura 2023

4-2 Orlando City | Concachampions 2024

5-1 Mazatlán | Clausura 2024

5-2 Necaxa | Clausura 2024

1-0 América | Apertura 2024

1-0 Pachuca | Apertura 2024

3-0 Tijuana | Apertura 2024

2-0 Querétaro | Apertura 2025

2-1 Atlético San Luis | Clausura 2026

Guido Pizarro quiere ver a Marcelo Flores en el Mundial 2026

En conferencia de prensa, el entrenador de Tigres elogió el partido de Flores y expresó su deseo de verlo presente en el Mundial 2026: “Respecto a Marcelo, hizo un gran partido, tiene mucha decisión. En este semestre dará un paso importante dentro del equipo y ojalá lo podamos ayudar para que esté en la lista de Canadá. Trabaja para eso, lo hace día a día y ojalá lo podamos seguir aprovechando”.

Hay que resaltar que el nacido en Ontario recibió recientemente su segunda convocatoria con la selección de Canadá para la fecha FIFA de enero, por lo que su desempeño a lo largo del Clausura 2026 será clave para consolidarse en el equipo canadiense de cara a la cita mundialista.