Tigres de la UANL se hace fuerte de local gracias a esta “maldición” de su estadio

Tigres de la UANL logró una de las mejores hazañas de los últimos tiempos en la Concacaf Champions Cup 2026, pues el equipo de Guido Pizarro eliminó a Cincinnati remontando una goleada en la ida. Mucho de eso se lo debe al gran nivel del equipo pero también a la mística de jugar en su casa, pues se hace fuerte de local y su estadio tiene una “maldición”.

Mientras que Tigres cuenta con un jugador que llegó a valer 306 millones, mucho se ha hablado de la fortaleza del conjunto regiomontano jugando como local y aún más de la maldición de los equipos extranjeros en el Estadio Universitario. Pues desde 1979 nunca un equipo de fuera de México pudo ganarle a los felinos en El Volcán.

Crédito: Mexsport

Las increíbles estadísticas de Tigres de la UANL jugando de local contra extranjeros

De acuerdo a las estadísticas mostradas por el periodista Alberto Sandoval, especializado en estadísticas y cifras curiosas, los números de Tigres de la UANL jugando en San Nicolás de los Garza contra equipos extranjeros es increíble, casi parece una maldición contra los equipos del exterior de México. Pues los números son:

Partidos jugados: 46

Victorias de Tigres: 33

Empates: 13

Triunfos de equipos extranjeros: 0

Goles a favor de Tigres: 111

Goles en contra: 37

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La remontada de Tigres fue increíble: había perdido 3-0 como visitante, por lo que debía ganar por una diferencia de cuatro goles para dar vuelta la serie. El Estadio Universitario de Nuevo León fue testigo del increíble resultado y de la maldición de los equipos extranjeros en territorio regio… pues los locales dieron vuelta el resultado contra todo pronóstico.

Los de Pizarro ganaron en la última jugada del partido por 5-1. Con dobletes de Rodrigo Aguirre, Ozziel Herrera y un gol de Fernando Gorriarán, Tigres avanzó a los cuartos de final de la Concachampions. Así, los felinos jugarán frente a Seattle Sounders en la semana del 7 de abril y en la semana del 14 de abril. ¿Se seguirá cumpliendo el invicto como local?

