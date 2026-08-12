¿Por qué Tigres UANL depende del Inter Miami para clasificar en Leagues Cup?

Tigres UANL cerró su calendario en la Leagues Cup 2026 con una victoria por penales y aún puede avanzar a los Cuartos de Final. Los felinos dependen de otros resultados, uno de ellos nada menos que del Inter Miami.

Mientras que Lionel Messi publicó una emotiva despedida a su padre, su equipo juega contra el Club León en la Jornada 3 de la Fase Uno de la Leagues Cup 2026. El conjunto de Florida podría avanzar de ronda y, a la vez, también eliminar a los mexicanos si los golean 3-0. De ese modo, también ayudarían a Tigres.

Germán Berterame recibió el ‘Icon of the Match’ en Inter Miami|Crédito: Inter Miami / X

Tigres todavía busca avanzar en la Leagues Cup

Tigres no pudo vencer en 90 minutos a Vancouver Whitecaps en el Estadio Universitario. Tras ganarles por penales, los dirigidos por Hernán Elizondo aún tienen una mínima posibilidad, pero necesitan que se den tres resultados, incluyendo la victoria por tres goles de diferencia del Inter Miami al León.

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Cabe destacar que los de Nuevo León suman 6 puntos. Sus resultados fueron 1-1 ante Real Salt Lake (6-5 en penales); 0-0 frente a Minnesota United (4-2 en penales) y 1-1 contra Vancouver Whitecaps (5-4 en penales).

La tabla de posiciones de la Liga MX en la Leagues Cup

América: 6 puntos (+4, 2PJ)

Cruz Azul: 6 puntos (+2, 2PJ)

León: 6 puntos (+2, 2PJ)

Juárez: 6 puntos (0, 3PJ)

Tigres: 6 puntos (0, 3PJ)

Toluca: 3 puntos (+2, 2PJ)

Monterrey: 3 puntos (0, 2PJ)

|MEXSPORT

Tigres necesita todo esto para avanzar a cuartos de la Leagues Cup

La victoria por penales contra Vancouver dejó con posibilidades a Tigres, que necesita del Inter Miami y de otros resultados para avanzar a los Cuartos de Final de la Leagues Cup. Esas necesidades son:

Que Inter Miami le gane por tres goles de diferencia al Club León o que Cruz Azul pierda por la misma diferencia ante Chicago Fire

Que Toluca no gane de manera directa ante FC Dallas

Que Rayados de Monterrey no gane de manera directa ante Nashville SC

¿Cuándo vuelve a jugar Tigres UANL en México?

Tigres volverá a disputar un partido del Apertura 2026, ya que enfrentará a Atlas el sábado 15 de agosto a las 9:10 p.m. en el Estadio Jalisco.

