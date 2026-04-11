Sin margen de error: Tigres con la necesidad de ganarle a Chivas en el Volcán

Este sábado 11 de abril, el conjunto de Tigres se juega más que tres puntos ante las Chivas de Guadalajara; se disputa la permanencia en la lucha por el título del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

Tijuana vence a Juárez en un duelo intenso: resumen y goles del 1-2

El despertar de este día ha sido un balde de agua fría para el conjunto felino. Los triunfos de León (1-0 sobre Puebla) y de Xolos de Tijuana (2-1 ante Juárez) en el arranque de la Jornada 14 han sacudido el orden del torneo. Con estos resultados, el equipo dirigido por el técnico Guido Pizarro ha sido desplazado hasta el décimo puesto, quedando momentáneamente fuera de los puestos de Liguilla.

¿Qué necesita Tigres para colocarse de nuevo en puestos de Liguilla?

El panorama para el conjunto de San Nicolás es de vital importancia. El rival no es sencillo: las Chivas llegan al Estadio Universitario como líderes del torneo, comandados por un Armando González en estado de gracia que suma 12 goles en la campaña.

Sin embargo, para Tigres, la matemática es simple:

Victoria: Un triunfo catapultaría a los felinos de regreso al 8vo lugar , recuperando el control de su destino.

Un triunfo catapultaría a los felinos de regreso al , recuperando el control de su destino. Empate o Derrota: Sumar un solo punto o irse en blanco complicaría su entrada a la fase final, ya que tendría poco margen de error en las últimas jornadas.

"En casa no podemos dejar ir más puntos. Sabemos que Chivas viene en un gran nivel, pero nuestra jerarquía tiene que aparecer en los momentos críticos", comentaron fuentes cercanas al vestidor felino.

La cita es este sábado a las 16:50 horas. El Universitario será una olla de presión donde Tigres buscará frenar al líder y, de paso, recuperar su puesto en la Liguilla.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Dónde ver el partido Tigres vs Chivas?

El partido lo podrás ver EN VIVO y GRATIS en TV Azteca a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero y David Medrano.

