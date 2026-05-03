La IA revela el sorpresivo resultado del Tigres vs. Chivas si Milito tenía equipo completo

Chivas se llevó un resultado doloroso del Estadio Universitario al haber caído por 3-1 contra Tigres en el juego de Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026. Los dirigidos por Gabriel Milito tendrán que hacer un esfuerzo enorme para remontar el marcador en el Estadio Akron. Sin embargo, para la inteligencia artificial, la historia hubiese sido completamente distinta si el Guadalajara contaba con su plantilla completa para afrontar este partido.

Cabe recordar que Chivas tuvo cinco ausencias importantes para enfrentar a los universitarios: Raúl "Tala" Rangel, Roberto "Piojo" Alvarado, Luis Romo, Armando "Hormiga" González y Brian Gutiérrez. Todos ellos no estuvieron presentes debido a que fueron convocados por Javier Aguirre para formar parte del proceso de preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Según Gemini, ellos podrían haber cambiado el partido.

|Liga BBVA MX

Tigres y Chivas no se habrían sacado ventaja, según la IA

De acuerdo a la herramienta de Google, si quitamos el factor de las ausencias por la Selección, el partido en "El Volcán" habría sido un ajedrez táctico completamente distinto. Con la columna vertebral de Gabriel Milito en el campo de juego, el Guadalajara no solo habría tenido más talento individual, sino el oficio necesario para gestionar la ventaja inicial y así rescatar un valioso empate 1-1 de visitante.

TE PUEDE INTERESAR:



La inteligencia artificial explica el resultado

El factor "Tala" Rangel y la seguridad aérea

Según Gemini, el primer gol de Tigres nunca hubiese ocurrido si “Tala” Rangel era el portero titular del conjunto rojiblanco. La IA explica que el primer gol de los Felinos (el cabezazo de Angulo al 45') nació de una desatención en la marca, pero también de una falta de autoridad en el área chica.

Con Rangel, la comunicación con sus centrales y el juego aéreo es significativamente superior a lo que ofrece Whalley. “Es muy probable que ese gol del empate justo antes del descanso nunca hubiera ocurrido, obligando a Tigres a irse al vestidor con la presión de la desventaja”, explicó la inteligencia artificial.

Raúl iría a la banca las últimas 2 fechas, a fin de que Óscar agare ritmo de cara a la Liguilla.|Chivas

El equilibrio de Luis Romo

Para Gemini, Luis Romo hubiese sido clave en el mediocampo de Chivas. El colapso de Chivas ocurrió entre el minuto 52 y 55. En esos tres minutos, Tigres se adueñó del mediocampo porque no hubo un "ancla" que pusiera orden. Ahí es donde entra el centrocampista rojiblanco.

“Juan Brunetta no habría tenido la libertad de movimiento para acomodarse y sacar esa tijera y las transiciones defensivas habrían sido más lentas, evitando que el "Chicha" Sánchez encontrara a la defensa mal parada en el tercer gol”, explicó la IA.

El "Piojo" Alvarado como válvula de escape

Sin la presencia del extremo, Chivas se dedicó a aguantar el resultado tras el 0-1 a favor. Para la IA, el "Piojo" es el jugador que retiene el balón, provoca faltas y obliga a los laterales rivales (como Angulo o Javier Aquino) a quedarse clavados en defensa por miedo al uno contra uno. Al no estar él, Tigres pudo proyectar a sus laterales constantemente, generando la superioridad numérica que terminó por romper el partido.

Milito contempla a Alvarado como atacante por dentro|Chivas de Guadalajara

La gestión de Gabriel Milito

Gemini explicó que el sistema de Milito es de autor; requiere piezas muy específicas para presionar alto. “Con jugadores como la ‘Hormiga’ González y Brian Gutiérrez, la presión en la salida de Tigres habría sido asfixiante, impidiendo que los locales construyeran juego con comodidad desde los pies de Joaquim o Pizarro”, sentenció.

