¿Cómo le ha ido a México en los debuts mundialistas? Historia rumbo a la Copa del Mundo 2026

Los debuts de la Selección Mexicana en las Copas del Mundo han sido complicadas, especialmente en las primeras ediciones del torneo futbolísticos, pero en las ediciones más recientes sus resultados han sido positivo en general. En este Mundial 2026, donde México será anfitrión juntos con Estados Unidos y Canadá, esperemos que el debut sea con un triunfo.

Carlos Guerrero ‘Warrior’ | Capítulo 1: De futbol y otras locuras | El Canal del Mundial

Los primeros pasos de la Selección Mexicana en los Mundiales

La Selección Mexicana debutó en la Copa del Mundo de Uruguay 1930, cayendo 4-1 frente a Francia. Ese fue el inicio de una larga tradición de estrenos difíciles: en Brasil 1950 perdió 4-0 contra el anfitrión, y en Suiza 1954 volvió a ser derrotado por 5-0 ante Brasil. La primera victoria en un debut tardó en llegar.

El primer punto de México en un Mundial fue en Inglaterra 66

La primera vez que México ganó un punto en su presentación mundialista fue en Inglaterra 1966, cuando empate 1-1 con la selección de Francia. Ese partido marcó un antes y un después en sus debut mundialista ya que en México 70 volvió a conseguir un punto, ahora ante la URSS. El conjunto alcanzó los cuartos de final, su mejor actuación hasta entonces. En México 1986, también como anfitrión, el debut fue positivo: victoria 2-1 sobre Bélgica, primero en su historia, otro inicio que terminó con el equipo en cuartos de final.

Los debuts de México desde 1998 hasta la actualidad

En las últimas décadas, México ha mostrado mayor competitividad en sus estrenos. En Francia 1998 ganó 3-1 contra Corea del Sur; en Corea-Japón 2002 venció 1-0 a Croacia; y en Alemania 2006 derrotó 3-1 a Irán. En Sudáfrica 2010 empató 1-1 con el anfitrión, y en Brasil 2014 logró un valioso 1-0 frente a Camerún. El último debut, en Qatar 2022, fue un empate sin goles contra Polonia.

¿Dónde ver el sorteo Mundialista 2026?

Con México como anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, el debut será especial. La afición espera que el conjunto azteca repita la fórmula de 1970 y 1986: ganar en casa y aspirar a superar los cuartos de final y este viernes 5 de diciembre comenzará a conocer su destino ya que se llevará a cabo el sorteo mundialista y lo podrás ver por TV Azteca a través de Azteca 7 a partir de las 10:45 horas tiempo del centro de México con la narración y cometarios de Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero, David Medrano y como invitado especial Iker Casillas.

También te puede interesar:



Debuts de México en Mundiales

Uruguay 1930 : México 1–4 Francia

: México 1–4 Francia Italia 1934: México no clasificó

México no clasificó Francia 1938: México no clasificó

México no clasificó Brasil 1950 : México 0–4 Brasil

: México 0–4 Brasil Suiza 1954 : México 0–5 Brasil

: México 0–5 Brasil Suecia 1958 : México 0–3 Suecia

: México 0–3 Suecia Chile 1962 : México 0–2 Brasil

: México 0–2 Brasil Inglaterra 1966 : México 1–1 Francia (Primer punto en un debut)

: México 1–1 Francia (Primer punto en un debut) México 1970 : México 0–0 URSS

: México 0–0 URSS Alemania 1974 : México no clasificó

: México no clasificó Argentina 1978 : México 1–3 Túnez

: México 1–3 Túnez España 1982 : México no clasificó

: México no clasificó México 1986 : México 2–1 Bélgica (Primer triunfo en un debut mundialista)

: México 2–1 Bélgica (Primer triunfo en un debut mundialista) Italia 1990 : México no clasificó (suspensión FIFA)

: México no clasificó (suspensión FIFA) Estados Unidos 1994 : México 0–1 Noruega

: México 0–1 Noruega Francia 1998 : México 3–1 Corea del Sur

: México 3–1 Corea del Sur Corea-Japón 2002 : México 1–0 Croacia

: México 1–0 Croacia Alemania 2006 : México 3–1 Irán

: México 3–1 Irán Sudáfrica 2010 : México 1–1 Sudáfrica

: México 1–1 Sudáfrica Brasil 2014 : México 1–0 Camerún

: México 1–0 Camerún Rusia 2018 : México 1–0 Alemania (Histórico triunfo en un debut )

: México 1–0 Alemania (Histórico triunfo en un debut Qatar 2022 : México 0–0 Polonia

: México 0–0 Polonia México/EE.UU./Canadá 2026: Pendiente

Balance general