CONFIRMADO: Mbappé vale casi lo mismo que toda la Selección Mexicana

Estamos a pocos meses para que inicie el Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, este viernes 5 de diciembre se llevará a cabo el sorteo para conformar los grupos que disputarán la Copa del Mundo y que podrás ver a través de TV Azteca.

Más de 40 selecciones ya está clasificadas a este torneo, pero el fútbol mundial muestra contrastes impresionantes en cuanto al valor de mercado de sus protagonistas. Según cifras del portal especializado Transfermarkt, el astro francés Kylian Mbappé está tasado en 180 millones de euros, una cifra que prácticamente iguala el valor total de la Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, cuyo plantel alcanza los 192.5 millones de euros.

La comparación refleja la enorme diferencia entre las potencias europeas y las selecciones de las diferentes confederaciones. Mientras México cuenta con figuras consolidadas como Santiago Giménez, delantero del AC Milan valorado en 25 millones de euros, y Edson Álvarez, mediocampista del Fenerbahce con un precio de 24 millones, el resto del plantel azteca se encuentra en rangos más bajos. Esto provoca que el valor colectivo de la Selección Mexicana apenas supere lo que cuesta un solo jugador de élite mundial.

¿Cuáles son las selecciones más valiosas del Mundial 2026?

Entre las selecciones ya clasificadas a la Copa del Mundo 2026, Inglaterra y Francia dominan el listado de las más valiosas. El conjunto inglés alcanza un valor de 1,290 millones de euros, con Jude Bellingham (180 millones) y Bukayo Saka (140 millones) como sus máximas joyas. Por su parte, Francia se ubica muy cerca con 1,270 millones, liderada por Mbappé y una generación que combina juventud y experiencia.

Estos números reflejan no solo la calidad individual de sus futbolistas, sino también la capacidad de las ligas. La Premier League funciona como escaparate global que eleva el valor de mercado de sus estrellas.

Pero el contraste es la selección de Cabo Verde que el valor de toda su plantillas es de 28 millones.

¿Cuáles son las selecciones más valiosas de América?

En el continente americano, Brasil se mantiene como la selección más valiosa con 913.3 millones de euros, gracias a una plantilla repleta de jugadores en clubes europeos de primer nivel. Detrás aparece Argentina, actual campeón del mundo, con un valor de 539.5 millones, donde Lionel Messi ya no figura en la cima del mercado, pero jóvenes como Julián Álvarez y Enzo Fernández sostienen el prestigio albiceleste.

La diferencia en cifras es abismal, pero también plantea un reto para el futbol mexicano: potenciar a sus talentos jóvenes y lograr que más jugadores se consoliden en ligas de élite. México necesita dar el salto competitivo para que el valor de mercado refleje el verdadero potencial de sus protagonistas.

