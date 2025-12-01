deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

CONFIRMADO: Mbappé vale casi lo mismo que toda la Selección Mexicana

Este viernes 5 de diciembre se llevará a cabo el sorteo para conformar los grupos que disputarán la Copa del Mundo y que podrás ver a través de TV Azteca

todos-juegos-seleccion-mexicana-antes-mundial-2026.png
Instagram: Selección Mexicana
Fernando Campos
Mundial México 2026
Compartir

Estamos a pocos meses para que inicie el Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, este viernes 5 de diciembre se llevará a cabo el sorteo para conformar los grupos que disputarán la Copa del Mundo y que podrás ver a través de TV Azteca.

RESUMEN: Tigres vs Xolos | Cuartos de Final Vuelta | Apertura 2025

Más de 40 selecciones ya está clasificadas a este torneo, pero el fútbol mundial muestra contrastes impresionantes en cuanto al valor de mercado de sus protagonistas. Según cifras del portal especializado Transfermarkt, el astro francés Kylian Mbappé está tasado en 180 millones de euros, una cifra que prácticamente iguala el valor total de la Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, cuyo plantel alcanza los 192.5 millones de euros.

También te puede interesar:

La comparación refleja la enorme diferencia entre las potencias europeas y las selecciones de las diferentes confederaciones. Mientras México cuenta con figuras consolidadas como Santiago Giménez, delantero del AC Milan valorado en 25 millones de euros, y Edson Álvarez, mediocampista del Fenerbahce con un precio de 24 millones, el resto del plantel azteca se encuentra en rangos más bajos. Esto provoca que el valor colectivo de la Selección Mexicana apenas supere lo que cuesta un solo jugador de élite mundial.

¿Cuáles son las selecciones más valiosas del Mundial 2026?

Entre las selecciones ya clasificadas a la Copa del Mundo 2026, Inglaterra y Francia dominan el listado de las más valiosas. El conjunto inglés alcanza un valor de 1,290 millones de euros, con Jude Bellingham (180 millones) y Bukayo Saka (140 millones) como sus máximas joyas. Por su parte, Francia se ubica muy cerca con 1,270 millones, liderada por Mbappé y una generación que combina juventud y experiencia.

Estos números reflejan no solo la calidad individual de sus futbolistas, sino también la capacidad de las ligas. La Premier League funciona como escaparate global que eleva el valor de mercado de sus estrellas.

Pero el contraste es la selección de Cabo Verde que el valor de toda su plantillas es de 28 millones.

¿Cuáles son las selecciones más valiosas de América?

En el continente americano, Brasil se mantiene como la selección más valiosa con 913.3 millones de euros, gracias a una plantilla repleta de jugadores en clubes europeos de primer nivel. Detrás aparece Argentina, actual campeón del mundo, con un valor de 539.5 millones, donde Lionel Messi ya no figura en la cima del mercado, pero jóvenes como Julián Álvarez y Enzo Fernández sostienen el prestigio albiceleste.

La diferencia en cifras es abismal, pero también plantea un reto para el futbol mexicano: potenciar a sus talentos jóvenes y lograr que más jugadores se consoliden en ligas de élite. México necesita dar el salto competitivo para que el valor de mercado refleje el verdadero potencial de sus protagonistas.

Kylian Mbappé
Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Fernando Campos

Autor / Redactor

Fernando Campos

Te Recomendamos

Sorteo del Mundial 5 de diciembre 10_45 am
Mundial México 2026
Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO y GRATIS; conoce a los RIVALES de México
México vs Paraguay EN VIVO y GRATIS fecha FIFA 18 de noviembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Paraguay EN VIVO, partido de la fecha FIFA de noviembre 2025
México vs Uruguay en vivo partido amistoso fecha FIFA
Mundial México 2026
México vs Uruguay EN VIVO y GRATIS, partido de la fecha FIFA de noviembre rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes
México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
×
×