¡TIGRES Y NECAXA SE DIERON CON TODO! Goles, atajadas y emociones en el Volcán

¡TIGRES Y NECAXA SE DIERON CON TODO!

Revive el Tigres vs Necaxa con el resumen, los goles y las mejores jugadas del partido correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Owen González adelantó a los Rayos, mientras Rodrigo Aguirre apareció para igualar el marcador. Además, Nahuel Guzmán se hizo gigante al atajar un penal y evitar otro gol de Necaxa. 🧤🔥

