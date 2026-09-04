¡PACHUCA PEGA EN LA FRONTERA! 🔥⚽ Los Tuzos vencen 0-2 a Juárez en la Jornada 7

¡PACHUCA SE LLEVA LOS TRES PUNTOS! 🔥⚽

Revive el Juárez vs Pachuca con el resumen, los goles y las mejores jugadas de este partidazo correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Los Tuzos aprovecharon sus oportunidades para imponerse a los Bravos, en un encuentro que tuvo emociones, grandes llegadas y momentos clave.

