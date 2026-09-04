¡GOOOL DE ALAN BAUTISTA! 🔥⚽ Pachuca aumenta la ventaja y pone contra las cuerdas a Juárez
¡LOS TUZOS PEGAN OTRA VEZ! 🔥⚽ Alan Bautista aparece para marcar el segundo de Pachuca y poner el 0-2 ante Juárez en la Jornada 7.
¡GOOOL DE ALAN BAUTISTA! ⚽🔥
Alan Bautista apareció para aumentar la ventaja de los Tuzos y marcar el 0-2 de Pachuca ante Juárez en la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX.
Pachuca vuelve a golpear y pone contra las cuerdas a los Bravos con un tanto que amplía la diferencia en el marcador. 😱🔥