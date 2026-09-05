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¡KAREN HERNÁNDEZ IMPARTE JUSTICIA! 👀⚽ La silbante para el Tigres vs Necaxa

¡TODO LISTO EN EL VOLCÁN! 🐯⚡ Karen Hernández será la encargada de impartir justicia en el Tigres vs Necaxa de la Jornada 7 del Apertura 2026. 👀⚽

Por: Azteca Deportes

¡KAREN HERNÁNDEZ ES LA SILBANTE! 👀⚽

Karen Hernández será la encargada de impartir justicia en el Tigres vs Necaxa, duelo correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX. 🐯⚡

Todo está listo para el encuentro entre los felinos y los Rayos, con Karen Hernández como la árbitra del partido.

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