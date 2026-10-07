Tigres vs Toluca, ver EN VIVO y GRATIS la transmisión del partido de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX
No te pierdas toda la emoción de la Jornada 11 del Apertura 2026 con un espectacular partido entre Tigres y Toluca desde el Estadio Universitario El Volcán
¡Espectacular! Regresan las emociones del futbol mexicano tras la fecha FIFA con el espectacular partido entre Tigres vs Toluca en duelo correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, el cual podrás disfrutar EN VIVO y GRATIS a través de la pantalla de TV Azteca Deportes.
No te pierdas este partidazo a través del Canal 7 de televisión abierta, el sitio web de azteadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes este viernes 9 de octubre en punto de las 9:00 pm tiempo del centro de México.