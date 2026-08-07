No solo perdió el partido: Xolos de Tijuana recibe pésima noticia en la Leagues Cup
El cuadro fronterizo cortó una racha positiva tras caer en su debut de la Leagues Cup
El Club Tijuana no pudo revalidar su gran momento en la Liga BBVA MX y cayó en su debut de la Leagues Cup. Los dirigidos por el uruguayo Sebastián Abreu se vieron superados por Austin FC y fueron derrotados por 2-0 en Estados Unidos. Además de la derrota, los Xolos cortaron una racha positiva que venían arrastrando desde el Clausura 2026.
Con su caída ante el combinado de la MLS, los Xolos de Tijuana cortaron una racha de ocho partidos consecutivos sin conocer la derrota en partidos oficiales. La última vez que el cuadro fronterizo había perdido un juego fue el 20 de marzo de 2026, cuando cayó por goleada 3-0 en su visita a Necaxa por el Torneo Clausura. Desde ese entonces, solo acumuló triunfos y empates.
La racha de partidos que había conseguido Xolos de Tijuana
- Atlético San Luis 0 - 0 Tijuana | Apertura 2026
- Tijuana 1 - 0 León | Apertura 2026
- Tijuana 3 - 1 Tigres | Apertura 2026
- Chivas 0 - 0 Tijuana | Clausura 2026
- Tijuana 3 - 1 Pachuca | Clausura 2026
- Cruz Azul 1 - 1 Tijuana | Clausura 2026
- Juárez 1 - 2 Tijuana | Clausura 2026
- Tijuana 1 - 0 Tigres | Clausura 2026
Cómo fue la derrota de Tijuana en Leagues Cup
Xolos de Tijuana comenzó con el pie izquierdo su participación en la Leagues Cup 2026. El equipo dirigido por Sebastián Abreu cayó por 2-0 ante Austin FC en el Q2 Stadium, pese a tener varias oportunidades para cambiar el rumbo del encuentro. Fue, además, la primera derrota del conjunto fronterizo desde marzo.
TE PUEDE INTERESAR:
- Cruz Azul vs Inter Miami: por qué la Campeones Cup se juega en Estados Unidos
- Cruz Azul vs Inter Miami: qué dicen las apuestas y simulaciones sobre la Campeones Cup
- El “refuerzo” de lujo que tiene Pumas UNAM tras la Jornada 3 del Apertura 2026
Los locales golpearon primero a los 16 minutos por medio de Joseph Rosales, quien aprovechó una asistencia de Myrto Uzuni. Tijuana respondió y tuvo el empate en los pies de Adonis Preciado y Gilberto Mora, pero no consiguió ser efectivo. Para colmo, Jon Gallagher marcó el 2-0 en el tiempo agregado de la primera mitad.
Xolos intentó reaccionar después del descanso e incluso Alan Vega convirtió a los 66 minutos, aunque el tanto fue anulado por fuera de juego tras la revisión del VAR. Poco después, Iván Tona recibió la tarjeta roja por protestar y dejó a los fronterizos con diez jugadores. Austin administró la ventaja hasta el final y Tijuana se quedó sin puntos en su estreno. El próximo desafío del equipo de Abreu será ante San Diego FC el 9 de agosto.
Finaliza el partido en Austin pic.twitter.com/MRQ2bvt1Hj— Xolos (@Xolos) August 7, 2026