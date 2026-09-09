Fue humillado por Gio dos Santos y ahora presume un físico como el de la Roca alejado del futbol

El futbol no olvida aquella tarde-noche de Copa Oro donde Giovani dos Santos metió uno de los goles más bonitos de su carrera. Y justamente en dicha oportunidad donde bombeó el balón ante la presión de arquero y defensas, Tim Howard fue la víctima en el arco. Sin embargo, la historia detrás del deportista, tiene a un guardameta que pelea ante la enfermedad y lo hace luciendo un físico impresionante.

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¿Cómo es que Tim Howard combina su físico impresionante con la enfermedad?

Con 47 años, el nacido en Nueva Jersey es reconocido como uno de los arqueros más importantes de los Estados Unidos en los años recientes. Aunque en México se le recuerda por el ya mencionado gol de Gio, su trayectoria incluyó presencia en clubes como el Manchester United o el Everton de Inglaterra.

Sin embargo, algunos no sabían que padece Síndrome de Tourette, el cual es un trastorno neuropsiquiátrico que provoca reacciones pequeñas o mayores como tics, gritos o aclaramiento de garganta. Se indica que en casos severos ha provocado fracturas vertebrales. Allí, Tom Howard se ha convertido en una figura que visibiliza este problema a nivel mundial.

En dicho sentido, el ex arquero estadounidense también ha manifestado su vida fitness donde se mantiene en entrenamientos que le permiten un físico imponente a sus casi 50 años. Aunque como futbolista siempre se mantuvo con un trabajo profesional, en esta nueva etapa se enfoca en otro tipo de necesidades. Tal es el caso de otros ex jugadores que priorizaron la masa y el volumen ya que no se enfocaron específicamente en el ámbito de las piernas o asuntos estrictamente futbolísticos.

¿A qué se dedica actualmente Tim Howard para mantener imponente físico?

Pese a que sí se mantiene en gran estado físico, no tiene labores profesionales alrededor de la vida fitness, sino que lo hace por amor a dichas actividades. Se indica que desde su retiro en el 2020, trabaja como analista deportivo y además tiene una parte como co-propietario del Houston Dynamo de la MLS. Y aunque no se entiende como un trabajo en forma, sí invierte tiempo en la ya mencionada asociación que comparte información alrededor del Síndrome de Tourette.