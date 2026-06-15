¿Tim Payne jugará en México? Uno por uno, todos los estadios donde jugará Nueva Zelanda en el Mundial 2026

El arranque de las actividades del Grupo G en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pone los reflectores internacionales sobre una de las figuras más virales de la competencia: Tim Payne. Nueva Zelanda hará su debut en la justa mundialista hoy frente a Irán en Los Ángeles; sin embargo la afición mexicana se quedará con las ganas de ver al futbolista viral en tierras aztecas, ya que su selección no jugará ningún partido en alguna de las sedes de México.

Tim Payne fue convocado y defenderá los colores de Nueva Zelanda

Muchos aficionados locales se cuestionaron insistentemente luego de la viralidad que tomó Tim Payne si su Selección Nacional pisará las canchas del territorio mexicano durante la primera etapa del certamen. Ante esto, repasamos los estadios donde jugará Nueva Zelanda durante la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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El camino de Tim Payne durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El primer compromiso de la escuadra de los All Whites se disputará sobre el terreno de juego del Estadio Los Ángeles, ubicado en el estado de California, en los Estados Unidos, ante Irán. Posteriormente, seguirán su camino enfrentando a Egipto en el Estadio BC Place, situado en la zona metropolitana de la ciudad de Vancouver, Canadá, y en este mismo recinto cerrarán su participación en fase de grupos ante Bélgica el viernes 26 de junio.

Cabe recordar la particular historia que lo llevó a Payne de ser el jugador con menos seguidores de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al más viral en tan solo unas horas, ya que el creador de contenido Scarso pidió que lo hicieran el más viral y así sucedió. En cuestión de días pasó de tener 4.000 seguidores a 4 millones, previo al comienzo de la justa mundialista.

Lamentablemente, la afición mexicana no podrá recibir al jugador neozelandés en el país ya que el calendario de fase de grupos del conjunto blanco se desarrollará en gran parte en Canadá. Sin embargo, se aguarda por el progreso de Nueva Zelanda en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ debido a que en caso de pasar la fase de grupos, podría jugar los 16vos en alguna de las tres sedes que tiene México en la justa veraniega.