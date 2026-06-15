Hoy debuta Tim Payne en el Mundial 2026: horario exacto y en qué estadio juega el fenómeno viral

Este lunes 15 de junio, la atención del mundo no recaerá exclusivamente en las figuras de renombre internacional, sino en Tim Payne, el lateral de la selección de Nueva Zelanda que pasó de ser un profesional discreto a convertirse en una auténtica celebridad global y hoy debuta en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Todo comenzó gracias a la iniciativa del creador de contenido argentino Valentín Scarsini, conocido como "El Scarso". Con el objetivo de identificar al jugador menos mediático del campeonato, Scarsini puso el foco en el futbolista del Wellington Phoenix, quien por aquel entonces contaba con tan solo 5 mil seguidores en su cuenta de Instagram. La comunidad de Internet respondió con una movilización masiva: en tiempo récord, Payne pasó de tener menos de 5,000 seguidores a superar la barrera de los 5 millones, generando un fenómeno de apoyo incondicional que ha trascendido las fronteras del deporte.

Horario exacto para ver el debut de Tim Payne en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El momento de la verdad ha llegado. Payne está listo para defender los colores de los All Whites en el enfrentamiento contra Irán por la jornada inaugural del Grupo G.

Aquí tienes la información esencial para seguir el debut del jugador:

· Horario de inicio: El partido se llevará a cabo puntualmente a las 19:00 (hora local).

· Estadio: El encuentro tendrá lugar en el Estadio Los Ángeles, Inglewood.

Con el respaldo de una marea de fans y el lema "No Payne, no gain" recorriendo las plataformas digitales, el defensor de 32 años se alista para disputar su primera Copa del Mundo tras una carrera de esfuerzo en el fútbol oceánico. Más allá de las métricas de redes sociales y el impacto mediático, el partido de esta noche será el escenario donde Payne buscará ratificar que su talento sobre el campo es la verdadera razón detrás de su reciente ascenso a la fama.

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