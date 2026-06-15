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No busquen más: esta es la acción más inédita del Mundial 2026 y lo hizo el DT de Japón

La primera fecha de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa dejando grandes momentos para los usuarios de redes sociales

Japón
Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group E - Japan v Spain - Khalifa International Stadium, Doha, Qatar - December 1, 2022 Japan coach Hajime Moriyasu reacts REUTERS/Dylan Martinez|DYLAN MARTINEZ/REUTERS

Escrito por: Alejo Muñoz

El desarrollo de la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa entregando momentos singulares fuera del plano puramente futbolístico y en esta ocasión el estratega del Seleccionado de Japón, Hajime Moriyasu, nos regaló una acción durante el duelo entre Países Bajos y Japón que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

El estratega oriental recurrió a un método de orden analógico para dar indicaciones sobre el cronómetro en los minutos finales del encuentro, las imágenes captadas por las cámaras de televisión se volvieron virales en los celulares de los aficionados de todo el mundo de forma inmediata. La escuadra asiática se encontraba disputando los últimos instantes de su compromiso ante Países Bajos y ante una intensa presión por parte del conjunto naranja, el timonel de los Samuráis Azules informó a sus dirigidos la cantidad exacta de minutos pendientes para el silbatazo final con una pizarra.

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Luego de este gran momento viral que nos brindó el estratega nipón, sus dirigidos lograron arrebatarle un empate a la Naranja Mecánica en los últimos minutos. De esta forma, el Grupo F quedó definido en la primera fecha con Suecia en primer lugar, Japón y Países Bajos lo siguen con un punto cada uno y Túnez quedó último con 0 puntos tras la goleada que le propinó el conjunto sueco.

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|Crédito: Mexsport

Por su parte, los aficionados japoneses expresaron su respeto en las redes sociales oficiales ante la disciplina técnica que distingue a su conductor en el banquillo. La segunda jornada del Grupo F pondrá a prueba al conjunto de Japón que tendrá la oportunidad de afirmar lo hecho frente a Países Bajos, esta vez ante Túnez el próximo domingo 21 de junio. En caso de conseguir una victoria, el conjunto samurai se jugaría la clasificación a dieciséisavos frente a Suecia en la última fecha.

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