Tiro con Arco: Este es el objetivo de Alejandra Valencia rumbo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

Una de las disciplinas que podrían traer consigo distintas alegrías para la delegación mexicana en los próximos Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 es el Tiro con Arco, misma en donde México es potencia y en donde Alejandra Valencia, seguramente, formará parte del combinado nacional.

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El Tiro con Arco es un deporte que ha ganado mucha popularidad gracias a las distintas medallas que ha traído consigo a lo largo de las últimas décadas. Bajo este contexto, cabe mencionar que Alejandra Valencia tiene muy claro su objetivo rumbo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

¿Cuál es el objetivo de Alejandra Valencia en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028?

De acuerdo con una charla con El Universal, Alejandra Valencia tiene como objetivo clasificar a los siguientes Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 y, una vez ahí, obtener una presea dorada para la delegación mexicana, misma que se le ha negado a lo largo de los últimos años.

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Fue en Tokio 2020 cuando Alejandra Valencia obtuvo el bronce en equipo mixto, mientras que cuatro años después obtuvo la misma presea pero a través del entorno individual, por lo que entiende que el siguiente paso es ganar la plata o, bien, el oro en Los Ángeles 2028.

Para ello, Alejandra Valencia entiende que el proceso de clasificación rumbo a los Juegos Olímpicos podrá darle el conocimiento necesario para saber en dónde está posicionada, sobre todo, con sus rivales surcoreanas. Finalmente, explicó que el apoyo de Marc Dellenbach, su entrenador suizo, será fundamental en la búsqueda de su objetivo.

¿Cuántas medallas espera sumar México en Los Ángeles 2028?

Rommel Pacheco, titular de la CONADE, ha dicho en distintas ocasiones que el objetivo de la delegación mexicana es hacer de estos Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 uno de los más exitosos de la historia, por lo que se vislumbran alrededor de 10 medallas para el país.