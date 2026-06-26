Titular del Club América es borrado por su DT en pleno Mundial 2026

Mientras varios jugadores de la Liga BBVA MX aprovechan la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para ganar protagonismo internacional, una de las figuras del Club América atraviesa un momento completamente distinto. A pesar de llegar como uno de los futbolistas más importantes de su equipo, su participación ha sido prácticamente nula, está borrado por su DT.

Así como América busca refuerzos, uno de sus cracks no es protagonista en el Mundial. Alejandro Zendejas pasó de ser pieza clave en las Águilas de Coapa a convertirse en suplente de los suplentes con la selección de Estados Unidos durante la Fase de Grupos del Mundial.

AME 3-3 UNAM | Liguilla CL26|Mexsport

Alejandro Zendejas pierde protagonismo con Estados Unidos

El atacante mexico-estadounidense fue uno de los hombres más importantes para André Jardine durante el tricampeonato del América. Fuera de Coapa las cosas no le van bien. Bajo las órdenes de Mauricio Pochettino en Estados Unidos permaneció en la banca ante Paraguay y Australia y ni siquiera tuvo minutos.

TE PUEDE INTERESAR:



En tanto, Zendejas permaneció en la banca ante Turquía, a pesar de que Poche puso suplentes para afrontar el partido. Después de acumular 257 minutos sin jugar, Álex finalmente debutó en el Mundial. El futbolista del América ingresó al minuto 77 en sustitución de Brenden Aaronson y disputó apenas 13 minutos.

Estados Unidos no pudo acabar la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con nueve puntos, algo que solo México consiguió, tras caer con Turquía|Cristian De Marchena

Aunque Estados Unidos ya aseguró su lugar en los 16vos de Final, todavía existe incertidumbre sobre el rol que tendrá el atacante en la siguiente ronda. Hasta ahora, Mauricio Pochettino no lo considera una de sus principales opciones ofensivas.

¿Alejandro Zendejas es estadounidense o mexicano?

Alejandro Zendejas nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, aunque desde muy pequeño se mudó a Estados Unidos. Su formación futbolística se desarrolló principalmente en la academia del FC Dallas. Llegó a jugar amistosos con la Selección Mexicana, pero se decantó por representar al combinado de barras y estrellas.

Zendejas sorprende con sus declaraciones tras la eliminación del América|Getty Images

Los números de Alejandro Zendejas en el Club América

De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, estos han sido los números de Alejandro Zendejas en el Club América:

Partidos jugados: 191

Encuentros como titular: 159

Goles convertidos: 55

Asistencias aportadas: 32

Las estadísticas de Alejandro Zendejas en Estados Unidos

A pesar de haber vuelto a representar al seleccionado de Estados Unidos, Álex Zendejas está lejos de ser tan importante como lo es para su equipo. De hecho, es suplente de los suplentes.

Partidos jugados: 15

Encuentros como titular: 7

Goles convertidos: 2

Asistencias aportadas: 1

TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS

En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.