Estos son todos los títulos que ha ganado Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo es una de las grandes leyendas en la historia del futbol, durante su larga carrera de 24 años en las canchas, ha construido su legado con récords, goles y reconocimientos individuales, logrando levantar títulos en casi todas las ligas en las que ha jugado.

La tarde de este jueves, la espera terminó para Cristiano Ronaldo, tras cuatro años desde su llegada al Al Nassr, donde había sido objeto de varias críticas y dos subcampeonatos, el delantero de la Selección de Portugal logró marcar diferencia en el momento clave para levantar su primer título en la Liga Profesional Saudí.

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El suspenso estuvo presente hasta los últimos minutos, el Al Nassr logró imponerse en el marcador 4-1 al Damac, donde Cristiano Ronaldo se hizo presente en el marcador con un tanto de tiro libre y otro, tras un disparo de pierna derecha.

¿Cuántos títulos tiene Cristiano Ronaldo?

A lo largo de su carrera, Cristiano Ronaldo ha logrado ganar la impresionante cantidad de 37 títulos en los cinco equipos en los que a jugador (Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al Nassr), siendo uno de los más ganadores de la historia.

A continuación, hacemos un recuento de todos los campeonatos que ha conseguido Cristiano Ronaldo en su carrera:

Sporting de Lisboa

Supercopa de Portugal (1)

Manchester United

Premier League (3)

Community Shield (2)

Copa de la Liga (2)

Champions League (1)

Mundial de Clubes (1)

FA Cup (1)

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Real Madrid

Champions League (4)

Mundiales de Clubes (3)

Supercopas de Europa (3)

Ligas de España (2)

Copas del Rey (2)

Supercopas de España (2)

Juventus

Serie A (2)

Supercopa de Italia (2)

Copa Italia (1)

Al Nassr

Copa de Campeones de Clubes Árabes (1)

Liga Profesional Saudí (1)

Selección de Portugal