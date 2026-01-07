Estas son todas las bajas que tendrían los Rayados de Monterrey para el Clausura 2026

Rayados de Monterrey se prepara para encarar un semestre exigente, con doble competencia en el calendario: el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y la Copa de Campeones de Concacaf. Con ese escenario en mente, la directiva comenzó a ajustar el plantel durante el mercado, no solo con incorporaciones, sino también con salidas de peso.

Hasta el momento, el equipo que dirige el español Domènec Torrent tiene confirmadas cuatro bajas oficiales, algunas de ellas correspondientes a jugadores de alto impacto deportivo inmediato y otras vinculadas a jóvenes de las Fuerzas Básicas. Además, no se descartan más movimientos sobre el cierre del mercado.

Los futbolistas que dejaron Monterrey en el mercado invernal

Sin ningún tipo de dudas, la baja más importante de Monterrey y una de las más relevantes de toda la Liga BBVA MX es la de Sergio Ramos. El histórico futbolista español finalizó su contrato en diciembre y decidió no prolongar su vínculo en la institución.

De esta manera, el exdefensor del Real Madrid quedó como agente libre y ya está en busca de un nuevo destino. Por su parte, Monterrey perdió a un gran referente. En Rayados, Ramos disputó 34 partidos (3,022 minutos, según Transfermarkt) y marcó 8 goles.

La segunda baja corresponde a Ali Ávila. El delantero dejó de pertenecer a Rayados de manera definitiva, luego de que Querétaro hiciera uso de la opción de compra. El jugador se formó en las Fuerzas Básicas de Monterrey y hasta participó en partidos de la Liga BBVA MX y la Leagues Cup.

Otra salida confirmada es la de Tony Leone. El joven zaguero de 21 años no logró consolidarse en el primer equipo y, en busca de mayor continuidad, fue cedido a Pumas UNAM para el Clausura 2026. En una situación similar se encuentra César Garza, de 20 años, quien también se integró al conjunto universitario en calidad de préstamo.