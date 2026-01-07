Este sería el 11 TITULAR del América para visitar a los Xolos de Tijuana en la jornada 1 del Torneo Clausura 2026

Las Águilas del América tienen todo listo para debutar en el Torneo Clausura 2026. El conjunto dirigido por André Jardine no tuvo un mercado de transferencias tan sonado y solo tuvo tres altas (de momento) para el certamen mexicano. Rodrigo Dourado procedente de Atlético San Luis, Aarón Mejía de Xolos de Tijuana y Fernando Tapia de los Tigres fueron las contrataciones del club de Coapa de cara a una nueva edición del certamen nacional.

La frontera norte será la primera parada para el América y se verán las caras en contra de unos reforzados Xolos. Para este partido, el director técnico brasileño no contará con Henry Martin por molestias físicas y se habla de las ausencias de Alejandro Zendejas, Erick Sánchez e Isáis Violante. Por si fuera poco, los chilenos; Igor Lichnovsky y Víctor Dávila no contarían para Jardine, por lo que no serían convocados para este compromiso.

El posible 11 titular del América para enfrentar a Xolos de Tijuana

Portero: Luis Ángel Malagón

Defensas: Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres e Israel Reyes

Mediocampistas: Álvaro Fidalgo, Rodrigo Dourado y Alan Cervantes

Delanteros: Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre y Allan Saint Maximin

El partido entre los Xolos de Tijuana y el Club América está programado para este viernes 9 de enero en punto de las 9:00 pm (hora de la Ciudad de México). Para la segunda fecha del Torneo Clausura 2026, las Águilas harán su debut en casa y recibirán al conjunto potosino el miércoles 14 de enero a las 7:00 pm en la primera doble jornada del semestre.