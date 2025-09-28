¡Se prenden las ALARMAS! Raúl Jiménez vuelve al GOL, pero sale lesionado

Este domingo 28 de septiembre, Raúl Jiménez volvió a ser protagonista en la Premier League al marcar el primer gol del partido entre Fulham y Aston Villa, correspondiente a la Jornada 6 del torneo inglés. El delantero mexicano, que regresó a la titularidad tras varias jornadas iniciando en la banca, se reencontró con las redes en el mítico Villa Park, aunque su actuación se vio empañada por una lesión que encendió las alarmas.

¿Cómo fue el gol de Raúl Jiménez?

El tanto llegó apenas al minuto 3 del primer tiempo. En una jugada de táctica fija, el mediocampista serbio Sasa Lukic cobró un tiro de esquina al corazón del área, donde Jiménez se anticipó a la marca y conectó un sólido cabezazo que venció al arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez. El gol significó el 0-1 parcial para los “Cottagers” y fue celebrado con euforia por el mexicano, que no anotaba en Premier League desde hace tiempo.

Sin embargo, la alegría duró poco. Apenas ocho minutos después de su anotación, Raúl Jiménez pidió el cambio tras resentirse de una molestia en la zona de las costillas. El cuerpo médico del Fulham atendió al jugador en el terreno de juego y posteriormente fue sustituido por Adama Traoré. Aunque el delantero regresó a la banca con hielo en la zona afectada, aún no se confirma la gravedad de la lesión, lo que genera incertidumbre sobre su disponibilidad para los próximos encuentros.

🚨⚽️ Raúl Jiménez scores with Lukic's assist!



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aston Villa 0-1 Fulham pic.twitter.com/NAftUnm2QL — Goals ⚽ (@Goals360hub) September 28, 2025

Este gol representa el número 23 de Raúl Jiménez con la camiseta del Fulham en 80 partidos disputados, consolidando su papel como uno de los referentes ofensivos del equipo londinense. Además, llega en un momento clave para el mexicano, quien busca recuperar su mejor nivel y mantenerse en el equipo titular de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

El partido entre Fulham y Aston Villa continuó con intensidad, y aunque el equipo de Marco Silva logró adelantarse en el marcador, la baja de Jiménez afectó el rendimiento ofensivo en el resto del encuentro ya que al final el marcador fue de 3-1 a favor del Aston Villa. La afición mexicana sigue de cerca cada paso del “Lobo de Tepeji”, esperando que su regreso al gol no se vea opacado por una lesión de consideración.

