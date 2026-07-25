Se confirma si Lionel Messi será sancionado al no presentarse al All-Star Game contra la Liga BBVA MX

Lionel Messi viene de disputar la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y aún no se encuentra de regreso en Inter Miami. Muchos aficionados se preguntaban si el ‘10’ de la Selección Argentina se presentaría al All-Star Game que disputará la MLS y la Liga BBVA MX el próximo 29 de julio, pero lo cierto es que el argentino será una de las grandes ausencias de este evento.

El capitán de la ‘Albiceleste’ no aparece entre los convocados y no participará del evento, tal y como sucedió durante las ediciones de 2024 y 2025. La última vez, Messi fue sancionado por la MLS al ausentarse al Juego de las Estrellas, pero en esta ocasión será distinto. Diversos reportes confirman que el ‘10’ no recibirá sanción alguna en esta oportunidad. ¿Por qué?

Messi no recibirá sanción por ausentarse al Juego de las Estrellas

En 2025, Messi había sido convocado para disputar el Juego de las Estrellas, pero se bajó de último momento debido a una sobrecarga muscular. Sin embargo, la dolencia no fue considerada una lesión comprobable por los médicos de la liga, por lo que el astro argentino había recibido una fecha de suspensión en la MLS. Ahora, la situación es distinta.

El contrato de Messi con el Inter Miami es tan lucrativo gracias a que está estructurado por capas y contempla múltiples beneficios que en Europa serían imposibles|Reuters

Para la edición 2026, la organización ya tenía conocimiento de que Messi no estaría disponible para participar del encuentro. Por esta razón, no existe ningún riesgo de sanción deportiva hacia el futbolista del Inter Miami, que continúa con sus vacaciones en suelo argentino. Por otro lado, Rodrigo De Paul será otra de las ausencias en el cuadro que representa a la MLS.

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Las estrellas confirmadas que participarán del All-Star Game

La Liga BBVA MX confirmó a 26 de los 28 jugadores que enfrentarán a las figuras de la MLS. Entre los nombres destacados aparecen Keylor Navas, Nahuel Guzmán, Gilberto Mora, Armando “Hormiga” González, Erik Lira, Israel Reyes, Jesús Gallardo y Carlos “Charly” Rodríguez. Los dos lugares restantes serán elegidos por el presidente de la FMF.

Chivas es el equipo con más representantes, con seis convocados, mientras que Toluca aporta cinco. Antonio “Turco” Mohamed será el encargado de dirigir al combinado del futbol mexicano.

Por parte de la MLS sobresalen Son Heung-Min, Thomas Müller, Hany Mukhtar, Evander, Carles Gil, Tim Ream y Petar Musa. La lista también incluye a Sebastian Berhalter, Andrés Cubas, Matt Freese y Richie Laryea, quienes participaron en el Mundial 2026.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul no estarán presentes debido al periodo de descanso concedido después de disputar la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con Argentina. Sus bajas se sumaron a las de Hugo Cuypers y Mbekezeli Mbokazi. Yannick Bright, Andrés Cubas, Guilherme y Philip Zinckernagel ocuparon los cuatro lugares disponibles.